Кто из них играл за сборную: Баженов или Павленко? Евгений Савин или Денис Давыдов?

Непростой тест.

В сборной России за последние пару лет появилось много новых лиц: кто-то из них в будущем станет основным, а кто-то даже ни разу не выйдет на поле. А вы вспомните, у кого из футболистов есть хотя бы одна игра за главную команду страны?

Мы разбили игроков на 13 пар – в каждой есть футболист, выходивший на поле в форме сборной России.

Нужно догадаться (вспомнить, угадать, вычислить), кто же именно. Отвечайте правильно и хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев