Жуткие кадры из женской НБА: одна из самых красивых баскетболисток лиги получила тяжелую травму ноги

Это ее дебютный сезон.

Камерон Бринк - звезда студенческого баскетбола, своих главных успехов она добилась со «Стэнфордом».

Рост девушки - 193 сантиметра.

На драфте 2024 года Бринк под 2-м номером была выбрана командой « Лос-Анджелес Спаркс».

В своей первой официальной игре она набрала 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота за двадцать минут.

А вот в недавней игре с «Коннектикутом» Камерон получила тяжелую травму ноги - покинуть паркет самостоятельно она не смогла.

Бринк с 2021 года встречается Беном Фелтером - членом команды «Стэнфорда» по гребле.