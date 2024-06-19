Жуткие кадры из женской НБА: одна из самых красивых баскетболисток лиги получила тяжелую травму ноги
Это ее дебютный сезон.
Камерон Бринк - звезда студенческого баскетбола, своих главных успехов она добилась со «Стэнфордом».
Рост девушки - 193 сантиметра.
На драфте 2024 года Бринк под 2-м номером была выбрана командой « Лос-Анджелес Спаркс».
В своей первой официальной игре она набрала 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота за двадцать минут.
А вот в недавней игре с «Коннектикутом» Камерон получила тяжелую травму ноги - покинуть паркет самостоятельно она не смогла.
Бринк с 2021 года встречается Беном Фелтером - членом команды «Стэнфорда» по гребле.