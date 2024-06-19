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Жуткие кадры из женской НБА: одна из самых красивых баскетболисток лиги получила тяжелую травму ноги

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Это ее дебютный сезон.

Камерон Бринк - звезда студенческого баскетбола, своих главных успехов она добилась со «Стэнфордом».

Stanford star Cameron Brink bypasses extra year, declares for 2024 WNBA draft | AP News

Рост девушки - 193 сантиметра.

Kevin Hart-Cameron Brink photo has fans 'so out of pocket'

На драфте 2024 года Бринк под 2-м номером была выбрана командой « Лос-Анджелес Спаркс».

Stanford Women's Basketball: Cameron Brink Goes No. 2 Overall To Los Angeles Sparks In WNBA Draft

В своей первой официальной игре она набрала 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота за двадцать минут.

Cameron Brink - Wikipedia

А вот в недавней игре с «Коннектикутом» Камерон получила тяжелую травму ноги - покинуть паркет самостоятельно она не смогла.

Бринк с 2021 года встречается Беном Фелтером - членом команды «Стэнфорда» по гребле.

Who is Cameron Brink's boyfriend? Stanford star's sweet romance - Basketball - Sports - Daily Express US
Who Is Cameron Brink's Boyfriend? All About Ben Felter
Cameron Brink in Black-and-white Balmain Dress at the 2024 WNBA Draft

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