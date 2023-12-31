Алиса Знарок – жена главного бомбардира «Рейнджерс» Артемия Панарина. У них уникальная история знакомства

«Рейнджерс» мощно проводят первую половину регулярки НХЛ-2023/24 и доказывают статус претендента на Кубок Стэнли. Российским болельщикам приятно наблюдать, как главной игрок команды Артемий Панарин штампует очки. Сейчас у форварда 50 баллов (8+14) за 35 мачтей. Больше Панарина набрали только Никита Кучеров и Нэйтан Маккинон.

После раннего вылета из прошлого плей-офф Панарин кардинально поменял образ: привычные торчащие из-под шлема кудри сменились лысиной. Супруга Панарина Алиса узнала о новом имидже мужа через FaceTime и была повергнута в шок. На протяжении следующих трех месяцев она просила его вновь отрастить волосы, однако Артемий продолжает сбривать их почти под ноль.

Тем не менее, трудно представить, что у этой пары есть проблемы в семейной жизни. Они вместе уже 7 лет, а их история знакомства уникальна.

Роман Артемия с дочерью тогдашнего тренера сборной России Олега Знарка начался на чемпионате мира 2016 года. Алиса работала ведущей на «Матч ТВ» и сама подошла к Артемию, когда он находился с другом в «Кофемании»: «Папе вас не сдам, но за тобой, Артемий, должок: дашь мне интервью».

После того самого интервью они и начали в тайне встречаться и гулять, интерес друг к другу возрастал, инициатором первых свиданий был Артемий.

«Мы остановились в одном отеле (Алиса с семьей жила тогда в Риге), но выходили по отдельности, встречались где-нибудь за углом и шли гулять. И так каждый день. Я озирался, думал, не сфотографировал бы кто из журналистов, чемпионат идет все-таки! Все было тихо. Но как только он закончился, одно издание выпустило целый репортаж, как мы ходили на свидания, причем там фотографии в разные дни, мы по-разному одеты. Оказывается, за нами все время следили», — рассказывал Артемий в интервью Tatler.

А вот так первую совместную прогулку вспоминала Алиса:

«Он был в красном костюме сборной России, на голове — кепка. Так выглядели все хоккеисты во время ЧМ, не будет же он выделяться. Да и я не особо готовилась — майка да джинсы. Мы устроили прогулку по району недалеко от гостиницы. Разговор завязался как-то легко: Тема показался открытым, очень душевным и безумно юморным. Было много саркастических шуточек. Я шла и думала: «Что за фигня вообще происходит?» Теперь понимаю: он еще очень мягко подкалывал, сейчас жестче. Тем не менее первое впечатление было очень хорошим. Я вся такая счастливая пошла обратно».