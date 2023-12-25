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Сильные и независимые: смотрим топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes💰

Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Арина Соболенко Арина Соболенко
Коко Гауфф Коко Гауфф
Эмма Радукану Эмма Радукану
Симона Байлс Симона Байлс
Клубы Клубы
Винус Уильямс Винус Уильямс
Ига Швентек Ига Швентек
Алекс Морган Алекс Морган
Теннис Теннис

В список 20 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes вошли 12 теннисисток во главе с Игой Швентек, победительницей последнего финала WTA и пяти других турниров 2023 года, включая Ролан Гаррос.

Любопытным кажется присутствие спортсменок, которые почти завершили карьеру или занимаются очень редкими дисциплинами, а большая часть их дохода строится на рекламе.

Самая молодая спортсменка в списке — Коко Гауфф, 19 лет, а самая старшая — Винус Уильямс, 43 года.

Вот как выглядит топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок года:

1. Ига Швентек, 22 года (теннис) – 23,9 млн $ - 9,9 млн на корте, а 14 млн за его пределами.

Швентек завершила 2023 год на первом место в рейтинге в одиночном разряде. За пределами площадки Швентек в этом году подписала спонсорское соглашение с Visa, Oshee и Infosys.

2. Эйлин Гу, 20 лет (фристайл) – 22,1 млн $ - 0,1 млн на соревнованиях и 22 млн на рекламе.

Гу родилась в США, но выступает на соревнованиях Китай и является редким представителем олимпийского вида спорта, чьи дела между играми идут в гору. Лыжница-фристайлер и модель имеет долгосрочную спонсорскую поддержку по всему миру, в том числе от Mengniu Dairy и Anta, а также Louis Vuitton и Victoria’s Secret.

3. Коко Гауфф, 19 лет (теннис) – 21,7 млн $ - 6,7 млн на корте и 15 млн за его пределами.

Победительница Открытого чемпионата США в этом году она подписала контракт с Baker Tilly, Bose и UPS. Гауфф занимает третье место в рейтинге в одиночном разряде после победы в четырех турнирах WTA в этом году.

4. Эмма Радукану, 21 год (теннис) – 15,2 млн $ - 0,2 млн на корте и 15 млн за его пределами.

Радукану в 18 лет выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, чем привлекла к себе внимание множества брендов. С тех пор у теннисистки были травмы, в результате чего ее мировой рейтинг упал до 299-го с 10-го места в 2022 году.

5. Наоми Осака, 26 лет (теннис) – 15 млн $ - 0 млн на корте, 15 млн на рекламе.

Осака, родившая дочь в июле, не играла в теннис с сентября 2022 года, но готовится к Открытому чемпионату Австралии в следующем месяце. Девушка заработала на спонсорских соглашениях с детским питанием Bobbie и Crate & Kids, а также на своей медиа-компании Hana Kuma.

6. Арина Соболенко, 25 лет (теннис) – 14,7 млн $ - 8,2 млн на корте и 6,5 за его пределами.

Соболенко провела успешный год: выиграла Открытый чемпионат Австралии, провела два месяца под номером 1 в женском одиночном разряде. Соболенко недавно заключила партнерские отношения с Maestro Dobel Tequila и Leaf Trading Cards, а она также участвовала в документальном сериале Netflix о теннисе Break Point.

7. Джессика Пегула, 29 лет (теннис) – 12,5 млн $ - 6 млн на корте и 6 за его пределами.

Пегула выиграла самый крупный титул в своей карьере в одиночном разряде в этом году в Монреале и дошла до чемпионского матча финала WTA в ноябре. За пределами корта она недавно представила в качестве спонсоров наушники Dyson, часы De Bethune и украшения Gorjana.

8. Винус Уильямс, 43 года (теннис) – 12,2 млн $ - 0,2 млн на корте и 12 за его пределами.

Уильямс почти не участвует в соревнованиях – в этом году она сыграла только 10 матчей – но обладательница Большого шлема в одиночном разряде успешно зарабатывает на рекламе. Недавно она подписала партнерские отношения с Dove и Purina PetCare и инвестировала в гольф-клуб Лос-Анджелеса.

9. Елена Рыбакина, 24 года (теннис) – 9,5 млн $ - 5,6 млн на корте и 4 млн за его пределами.

Рыбакина, родившаяся в России, но представляющая Казахстан с 2018 года, выиграла Уимблдон в 2022 году и провела, возможно, лучший сезон, выиграв два турнира WTA и завершив год на 4-м месте в рейтинге одиночного разряда. Попутно 24-летняя восходящая звезда заключила партнерские отношения с Red Bull и Yonex.

10. Лейла Фернандес, 21 год (теннис) – 8,8 млн$ - 1,8 на корте и 7 млн за его пределами.

Фернандес по-прежнему получает прибыль от участия в финале Открытого чемпионата США 2021 года, сотрудничая с такими брендами, как Lululemon, Morgan Stanley и Google Pixel.

11. Нелли Корда, 25 лет (гольф) – 8,2 млн $ - 1,7 млн на поле и 6,5 млн за его пределами.

Уже будучи одной из лучших гольфисток, Корда вышла на новый уровень за пределами поля в 2023 году, подписав контракт с Delta Air Lines, Goldman Sachs, Nike, TaylorMade Golf и T-Mobile. На поле она занимает 30-е место в списке LPGA Tour, несмотря на то, что ей всего 25 лет и она сыграла всего 127 турниров.

 

12. Меган Рапино, 38 лет (футбол) – 8,2 млн $ - 0,7 млн на поле и 7,5 за его пределами.

Выдающаяся футбольная карьера Рапино закончилась неудачно: сборная США вылетела из женского чемпионата мира в 1/8 финала, а Меган порвала ахиллово сухожилие в своем последнем матче чемпионата. Однако за пределами поля у нее был отличный год. Она записала обучающие видеоролики для The Skills, которые теперь доступны через новый потоковый сервис NBC SportsEngine Play.

13. Кэндис Паркер, 37 лет (баскетбол) - 8,1 млн $ - 0,1 млн на площадке и 8 за ее пределами.

Паркер пошла на сокращение зарплаты, чтобы подписать контракт с «Лас-Вегас Эйсес» в январе, и хотя она пропустила остаток сезона после того, как сломала ногу, супер-команда, которую она помогла создать, выиграла свой второй подряд чемпионат WNBA. В последние годы Паркер также стала активным инвестором, купив в сентябре долю в волейбольной лиге.

14. Алекс Морган, 34 года (футбол) – 7,8 млн $ - 0,8 млн на поле и 7 за его пределами.

Морган – одна из главных звезд женской сборной США, девушка сотрудничает с такими брендами, как Nike, Hublot и Michelob Ultra.

15. Чжэн Циньвэнь, 21 год (теннис) – 7,2 млн $ - 1,7 млн на корте и 5,5 за его пределами.

В прошлом году Чжэн выиграла награду «Новичок года» и начала активно сотрудничать с китайскими брендами.

16. Симона Байлс, 26 лет (гимнастика) – 7,1 млн $ - 0,1 на соревнованиях и 7 на рекламе.

В этом году Байлз вернулась к соревнованиям, став первой женщиной, выполнившей опорный прыжок, ныне известный как Байлз II, и установив рекорд чемпионата мира, завоевав шестое золото в многоборье. Сериал «Дерзкая Симона Байлз», который она сняла для Snapchat, в феврале получил премию NAACP Image Award.

17. Пусарла Венката Синдху, 28 лет (бадминтон) – 7,1 млн $ - 0,1 на соревнованиях и 7 на рекламе.

Синдху, двукратная олимпийская медалистка и чемпионка мира по бадминтону 2019 года,  занимает лидирующие позиции в рейтинге женских доходов благодаря маркетинговому успеху в родной Индии. В этом году она подписала партнерские отношения с Centuary Mattress и American Pistachio Growers.

18. Онс Жабёр, 29 лет (теннис) – 5,7 млн $ - 3,2 млн на корте и 2,5 за его пределами.

Спортсменка из Туниса проиграла в финале на Уимблдоне в третий раз за два года, но она имела успех вне корта как лицо тенниса в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В августе она присоединилась к группе владельцев North Carolina Courage NWSL.

19. Брук Хендерсон, 26 лет (гольф) - 5,4 млн $ - 1,9 млн на поле и 3,5 за его пределами.

Хендерсон - главная звезда женского гольфа в Канаде. В январе она вместе с Нелли Корда перешла на оборудование TaylorMade, встряхнув портфель спонсоров, в который входил Ping.

20.  Маркета Вондроушова, 24 года (теннис) - 5,2 млн $ - 4,7 млн на корте и 0,5 за его пределами.

Действующая чемпионка Уимблдона, выигравшая турнир в 2023 году, и первая незасеянная женщина, выигравшая титул в одиночном разряде.

 

 

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