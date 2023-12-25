Сильные и независимые: смотрим топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes💰

В список 20 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes вошли 12 теннисисток во главе с Игой Швентек, победительницей последнего финала WTA и пяти других турниров 2023 года, включая Ролан Гаррос.

Любопытным кажется присутствие спортсменок, которые почти завершили карьеру или занимаются очень редкими дисциплинами, а большая часть их дохода строится на рекламе.

Самая молодая спортсменка в списке — Коко Гауфф, 19 лет, а самая старшая — Винус Уильямс, 43 года.

Вот как выглядит топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок года:

1. Ига Швентек, 22 года (теннис) – 23,9 млн $ - 9,9 млн на корте, а 14 млн за его пределами.

Швентек завершила 2023 год на первом место в рейтинге в одиночном разряде. За пределами площадки Швентек в этом году подписала спонсорское соглашение с Visa, Oshee и Infosys.

2. Эйлин Гу, 20 лет (фристайл) – 22,1 млн $ - 0,1 млн на соревнованиях и 22 млн на рекламе.

Гу родилась в США, но выступает на соревнованиях Китай и является редким представителем олимпийского вида спорта, чьи дела между играми идут в гору. Лыжница-фристайлер и модель имеет долгосрочную спонсорскую поддержку по всему миру, в том числе от Mengniu Dairy и Anta, а также Louis Vuitton и Victoria’s Secret.

3. Коко Гауфф, 19 лет (теннис) – 21,7 млн $ - 6,7 млн на корте и 15 млн за его пределами.

Победительница Открытого чемпионата США в этом году она подписала контракт с Baker Tilly, Bose и UPS. Гауфф занимает третье место в рейтинге в одиночном разряде после победы в четырех турнирах WTA в этом году.

4. Эмма Радукану, 21 год (теннис) – 15,2 млн $ - 0,2 млн на корте и 15 млн за его пределами.

Радукану в 18 лет выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, чем привлекла к себе внимание множества брендов. С тех пор у теннисистки были травмы, в результате чего ее мировой рейтинг упал до 299-го с 10-го места в 2022 году.

5. Наоми Осака, 26 лет (теннис) – 15 млн $ - 0 млн на корте, 15 млн на рекламе.

Осака, родившая дочь в июле, не играла в теннис с сентября 2022 года, но готовится к Открытому чемпионату Австралии в следующем месяце. Девушка заработала на спонсорских соглашениях с детским питанием Bobbie и Crate & Kids, а также на своей медиа-компании Hana Kuma.

6. Арина Соболенко, 25 лет (теннис) – 14,7 млн $ - 8,2 млн на корте и 6,5 за его пределами.

Соболенко провела успешный год: выиграла Открытый чемпионат Австралии, провела два месяца под номером 1 в женском одиночном разряде. Соболенко недавно заключила партнерские отношения с Maestro Dobel Tequila и Leaf Trading Cards, а она также участвовала в документальном сериале Netflix о теннисе Break Point.

7. Джессика Пегула, 29 лет (теннис) – 12,5 млн $ - 6 млн на корте и 6 за его пределами.

Пегула выиграла самый крупный титул в своей карьере в одиночном разряде в этом году в Монреале и дошла до чемпионского матча финала WTA в ноябре. За пределами корта она недавно представила в качестве спонсоров наушники Dyson, часы De Bethune и украшения Gorjana.

8. Винус Уильямс, 43 года (теннис) – 12,2 млн $ - 0,2 млн на корте и 12 за его пределами.

Уильямс почти не участвует в соревнованиях – в этом году она сыграла только 10 матчей – но обладательница Большого шлема в одиночном разряде успешно зарабатывает на рекламе. Недавно она подписала партнерские отношения с Dove и Purina PetCare и инвестировала в гольф-клуб Лос-Анджелеса.

9. Елена Рыбакина, 24 года (теннис) – 9,5 млн $ - 5,6 млн на корте и 4 млн за его пределами.

Рыбакина, родившаяся в России, но представляющая Казахстан с 2018 года, выиграла Уимблдон в 2022 году и провела, возможно, лучший сезон, выиграв два турнира WTA и завершив год на 4-м месте в рейтинге одиночного разряда. Попутно 24-летняя восходящая звезда заключила партнерские отношения с Red Bull и Yonex.

10. Лейла Фернандес, 21 год (теннис) – 8,8 млн$ - 1,8 на корте и 7 млн за его пределами.

Фернандес по-прежнему получает прибыль от участия в финале Открытого чемпионата США 2021 года, сотрудничая с такими брендами, как Lululemon, Morgan Stanley и Google Pixel.

11. Нелли Корда, 25 лет (гольф) – 8,2 млн $ - 1,7 млн на поле и 6,5 млн за его пределами.

Уже будучи одной из лучших гольфисток, Корда вышла на новый уровень за пределами поля в 2023 году, подписав контракт с Delta Air Lines, Goldman Sachs, Nike, TaylorMade Golf и T-Mobile. На поле она занимает 30-е место в списке LPGA Tour, несмотря на то, что ей всего 25 лет и она сыграла всего 127 турниров.

12. Меган Рапино, 38 лет (футбол) – 8,2 млн $ - 0,7 млн на поле и 7,5 за его пределами.

Выдающаяся футбольная карьера Рапино закончилась неудачно: сборная США вылетела из женского чемпионата мира в 1/8 финала, а Меган порвала ахиллово сухожилие в своем последнем матче чемпионата. Однако за пределами поля у нее был отличный год. Она записала обучающие видеоролики для The Skills, которые теперь доступны через новый потоковый сервис NBC SportsEngine Play.

13. Кэндис Паркер, 37 лет (баскетбол) - 8,1 млн $ - 0,1 млн на площадке и 8 за ее пределами.

Паркер пошла на сокращение зарплаты, чтобы подписать контракт с «Лас-Вегас Эйсес» в январе, и хотя она пропустила остаток сезона после того, как сломала ногу, супер-команда, которую она помогла создать, выиграла свой второй подряд чемпионат WNBA. В последние годы Паркер также стала активным инвестором, купив в сентябре долю в волейбольной лиге.

14. Алекс Морган, 34 года (футбол) – 7,8 млн $ - 0,8 млн на поле и 7 за его пределами.

Морган – одна из главных звезд женской сборной США, девушка сотрудничает с такими брендами, как Nike, Hublot и Michelob Ultra.

15. Чжэн Циньвэнь, 21 год (теннис) – 7,2 млн $ - 1,7 млн на корте и 5,5 за его пределами.

В прошлом году Чжэн выиграла награду «Новичок года» и начала активно сотрудничать с китайскими брендами.

16. Симона Байлс, 26 лет (гимнастика) – 7,1 млн $ - 0,1 на соревнованиях и 7 на рекламе.

В этом году Байлз вернулась к соревнованиям, став первой женщиной, выполнившей опорный прыжок, ныне известный как Байлз II, и установив рекорд чемпионата мира, завоевав шестое золото в многоборье. Сериал «Дерзкая Симона Байлз», который она сняла для Snapchat, в феврале получил премию NAACP Image Award.

17. Пусарла Венката Синдху, 28 лет (бадминтон) – 7,1 млн $ - 0,1 на соревнованиях и 7 на рекламе.

Синдху, двукратная олимпийская медалистка и чемпионка мира по бадминтону 2019 года, занимает лидирующие позиции в рейтинге женских доходов благодаря маркетинговому успеху в родной Индии. В этом году она подписала партнерские отношения с Centuary Mattress и American Pistachio Growers.

18. Онс Жабёр, 29 лет (теннис) – 5,7 млн $ - 3,2 млн на корте и 2,5 за его пределами.

Спортсменка из Туниса проиграла в финале на Уимблдоне в третий раз за два года, но она имела успех вне корта как лицо тенниса в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В августе она присоединилась к группе владельцев North Carolina Courage NWSL.

19. Брук Хендерсон, 26 лет (гольф) - 5,4 млн $ - 1,9 млн на поле и 3,5 за его пределами.

Хендерсон - главная звезда женского гольфа в Канаде. В январе она вместе с Нелли Корда перешла на оборудование TaylorMade, встряхнув портфель спонсоров, в который входил Ping.

20. Маркета Вондроушова, 24 года (теннис) - 5,2 млн $ - 4,7 млн на корте и 0,5 за его пределами.

Действующая чемпионка Уимблдона, выигравшая турнир в 2023 году, и первая незасеянная женщина, выигравшая титул в одиночном разряде.