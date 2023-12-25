🔥 Роналду отреагировал на шутки из-за его реакции на разговоры Макгрегора. Криштиану даже объявил конкурс

Криштиану Роналду выложил в соцсетях совместное фото с Конором Макгрегором.

Португалец был гостем вечера бокса в Эр-Рияде, где с ним соседствовал экс-чемпион UFC из Ирландии.

В сети появилось много разговоров и шуток, связанных с усталым видом нападающего «Аль-Насра» из-за постоянных разговоров Конора.

Судя по всему, португалец заметил реакцию общественности, решив поделиться эмоциональным фото, на котором присутствует и его сосед.

«Конкурс на лучшую подпись! 🤔😅» - подписал кадр Роналду.

Поучаствуете?