🔥 Роналду отреагировал на шутки из-за его реакции на разговоры Макгрегора. Криштиану даже объявил конкурс
Криштиану Роналду выложил в соцсетях совместное фото с Конором Макгрегором.
Португалец был гостем вечера бокса в Эр-Рияде, где с ним соседствовал экс-чемпион UFC из Ирландии.
В сети появилось много разговоров и шуток, связанных с усталым видом нападающего «Аль-Насра» из-за постоянных разговоров Конора.
Судя по всему, португалец заметил реакцию общественности, решив поделиться эмоциональным фото, на котором присутствует и его сосед.
«Конкурс на лучшую подпись! 🤔😅» - подписал кадр Роналду.
Поучаствуете?