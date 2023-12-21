🤨 «Пустой треп». Конор Макгрегор потребовал поединок в UFC, но фанаты не верят в его возвращение

Конор Макгрегор в очередной раз заявил о намерении вернуться в UFC. Произошло это во время турнира Day of Reckoning, на котором ирландец был приглашенным гостем.

Суперзвезда MMA сидел возле другой легенды спорта - нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Макгрегор потребовал поединок в UFC.

«Дана Уайт, верни меня туда. Мак может многое предложить и сделать. Мои бои продаются лучше, чем все остальные вместе взятые».

Через что я прошел и чего добился - они, черт возьми, должны открыть для меня двери. Я жду! И мое терпение иссякает.

Дайте мне кого-нибудь. Я должен вернуться в апреле!» - заявил Макгрегор.

💭 «Тебе 20 лет что ли?»

💭 «Вы никогда не подумаете, что у этого парня одна победа за семь лет, если судить, как он о себе говорит».

💭 «Он уже старый и закончил со спортом».

💭 «Он потерял мотивацию после боя с Мейвезером. Обеспечил семью на несколько поколений вперед, а все эти «возвращения» - пустой треп».

💭 «Этот парень больше не будет драться, а если он это сделает, то проиграет».

Вернется?