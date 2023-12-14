Сколько стоит каждый клуб НБА? Чемпион даже не в топ-10, а «Голден Стэйт» сильно оторвался

Издание Sportico опубликовало ежегодный рейтинг стоимости клубов НБА.

Первая строчка без сюрпризов: «Голден Стэйт» оценили в $8,22 млрд. В прошлом сезоне клуб дошел до полуфинала конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» (2:4 в серии). При этом «Голден Стэйт» – самый успешный клуб НБА современности: за последние 10 лет «Уорриорз» шесть раз выходили в финал и четыре раза забирали кубок. Также в тройку самых дорогих франшиз лиги вошли «Нью-Йорк Никс» ($7,43 млрд) и «Лос-Анджелес Лейкерс» ($7,34 млрд). Действующий чемпион – «Денвер Наггетс» – не вошел даже в топ-10 самых дорогих клубов лиги.

Вот как выглядит полный оставшийся список:

4. «Бостон Селтикс»: 5,12 миллиарда долларов

5. «Чикаго Буллз»: $4,83 млрд

6. «Лос-Анджелес Клипперс»: $4,56 млрд

7. «Майами Хит»: $4,17 млрд

8. «Филадельфия Сиксерс»: $4,13 млрд

9. «Торонто Рэпторс»: $4,11 млрд

10. «Хьюстон Рокетс»: $4,05 млрд

11. «Даллас Маверикс»: $4,03 млрд.

12. «Финикс Санз»: $4 млрд

13. «Бруклин Нетс»: $3,98 млрд

14. «Сакраменто Кингз»: $3,46 млрд

15. «Денвер Наггетс»: $3,4 млрд

16. «Атланта Хокс»: $3,35 млрд

17. «Вашингтон Визардс»: $3,33 млрд

18 «Сан-Антонио Сперс»: $3,29 млрд

19. «Портленд Трэйл Блэйзерс»: $3,28 млрд

20. «Индиана Пэйсерс:» $3,27 млрд

21. «Юта Джаз»: $3,24 млрд

22. «Кливленд Кавальерс»: $3,22 млрд

23. «Милуоки Бакс»: $3,2 млрд.

24. «Орландо Мэджик»: $3,12 млрд

25. «Детройт Пистонс»: $3,1 млрд

26. «Оклахома-Сити Тандер»: $3,08 млрд

27. «Шарлотт Хорнетс»: $3 млрд

28. «Миннесота Тимбервулвз»: $2,94 млрд

29. «Мемфис Гриззлис»: $2,82 млрд

30. «Нью-Орлеан Пеликанс»: $2,72 млрд