🔞 Скандальный соперник Логана Пола чуть не задушил порноактрису-боксершу Элли Брук. Но он не виноват - она сама попросила...😒
Диллон Дэнис стал очень известен в последние месяцы, но не благодаря своим спортивным достижениям, а из-за травли подруги Логана Пола, который должен был стать его соперником в боксерском поединке 14 октября.
30-летний экс-боец Bellator снова стал центром внимания в соцсетях, выполнив просьбу порноактрисы Элли Брук, бравшей у него интервью.
Девушка попросила бойца задушить ее - он согласился. Все закончилось тем, что Брук начала терять сознание, сумев прийти в себя только через несколько секунд, которые сопровождались судорогами.
Зрелище не только жуткое, но и странное.
Реакция фанатов соответствующая.
💭 «Лучше бы ты сделал это с Логаном».
💭 «Ее еще и током ударили».
💭 «Это абьюз».
💭 «Какого черта я сейчас посмотрел?
💭 «Первая победа за пять лет».
💭 «Видел недавно такое видео с ней».
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