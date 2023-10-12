🔞 Скандальный соперник Логана Пола чуть не задушил порноактрису-боксершу Элли Брук. Но он не виноват - она сама попросила...😒

Диллон Дэнис стал очень известен в последние месяцы, но не благодаря своим спортивным достижениям, а из-за травли подруги Логана Пола, который должен был стать его соперником в боксерском поединке 14 октября.

30-летний экс-боец Bellator снова стал центром внимания в соцсетях, выполнив просьбу порноактрисы Элли Брук, бравшей у него интервью.

Девушка попросила бойца задушить ее - он согласился. Все закончилось тем, что Брук начала терять сознание, сумев прийти в себя только через несколько секунд, которые сопровождались судорогами.

Зрелище не только жуткое, но и странное.

Реакция фанатов соответствующая.

💭 «Лучше бы ты сделал это с Логаном».

💭 «Ее еще и током ударили».

💭 «Это абьюз».

💭 «Какого черта я сейчас посмотрел?

💭 «Первая победа за пять лет».

💭 «Видел недавно такое видео с ней».