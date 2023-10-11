💩 «Если я надену на тебя этот пояс, то октагон закидают дерьмом». Помните безумный разговор Уайта и Хабиба? Дагестанец ушел с октагона без пояса, несмотря на победу над Макгрегором 🤯
Пять лет назад состоялся один из самых знаменательных поединков в истории UFC.
Хабиб Нурмагомедов уверенно разобрался с Конором Макгрегором, но это вы и так прекрасно знаете. А помните ли вы, что дагестанец так и не получил свой пояс после победы?
Кадры жесткого разговора Даны Уайт с дагестанцем облетели соцсети, показав весь накал того момента.
Президент UFC испугался реакции трибун, которые были в ярости от поведения Хабиба после победы.
«Это то, что я точно знаю. Если я надену на тебя этот пояс, то октагон закидают дерьмом», - сказал Уайт.
Хабиб ответил: «Брат, я готов к этому!»
Дана продолжил: «Другие люди могут пострадать».
Уайт победил, а Нурмагомедов, несмотря на победу, ушел в раздевалку без чемпионского пояса. Зато в окружении полиции и охраны.
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