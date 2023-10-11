Sportsdaily
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💩 «Если я надену на тебя этот пояс, то октагон закидают дерьмом». Помните безумный разговор Уайта и Хабиба? Дагестанец ушел с октагона без пояса, несмотря на победу над Макгрегором 🤯

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Пять лет назад состоялся один из самых знаменательных поединков в истории UFC.

Хабиб Нурмагомедов уверенно разобрался с Конором Макгрегором, но это вы и так прекрасно знаете. А помните ли вы, что дагестанец так и не получил свой пояс после победы?

Кадры жесткого разговора Даны Уайт с дагестанцем облетели соцсети, показав весь накал того момента.

Президент UFC испугался реакции трибун, которые были в ярости от поведения Хабиба после победы.

What happened between Khabib and Conor McGregor that caused huge UFC brawl - Daily Star

«Это то, что я точно знаю. Если я надену на тебя этот пояс, то октагон закидают дерьмом», - сказал Уайт.

Хабиб ответил: «Брат, я готов к этому!»

Дана продолжил: «Другие люди могут пострадать».

Уайт победил, а Нурмагомедов, несмотря на победу, ушел в раздевалку без чемпионского пояса. Зато в окружении полиции и охраны.

1 комментарий

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99cm5djnc4
Вот этот бой и весь накал, который был вокруг боя, больше не один бой не переплюнет. Тут эмоции были искренние, а не тупой трэшток.
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+2
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