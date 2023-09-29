Ferrari вместо коробки сигар. В 1997 году Майкл Джордан подарил товарищу на Рождество дорогостоящую машину

Ни для кого не секрет, что Майкл Джордан – один из богатейших спортсменов в истории. Баскетболист может похвастаться солидной коллекцией автомобилей. Как известно, Майкл никогда не стеснялся показывать роскошь, окружающую его.

Но ведь когда дело касается дружбы, деньги отходят на второй план. В 1997 году Джордан сделал щедрый подарок своему товарищу Скотти Пиппену.

Журналистка Мелисса Айзексон еще в 2010 году рассказала любопытную историю в колонке для ESPN. Самое время вспомнить:

«На Рождество 97-го Пиппен заказал в подарок для Джордана серьгу – инкрустированную бриллиантами точную копию чемпионского трофея НБА.

Джордан, который планировал подарить Пиппену коробку сигар, передумал и вместо этого подарил ему свой красный Ferrari, которым Пиппен давно восхищался. «Он так сильно этого хотел», – сказал Джордан».

В то время Ferrari 550 Maranello Майкла стоил около 170 тысяч долларов, в пересчете на нынешний курс эта сумма возросла до 331 тысячи долларов.

Сегодня отношения экс-партнеров по «Чикаго Буллз» выглядят невесело. Недавно Скотти нелестно высказался об уровне игры молодого Джордана: «Он был ужасным игроком до того, как я перешел в «Чикаго».

Новый поворот в истории уже, возможно, бывших друзей кажется совсем странным. Сын Майкла, Маркус, встречается с Ларсой Пиппен – бывшей женой Скотти. Пара уже планирует свадьбу.

Вот ведь как бывает в жизни подчас.