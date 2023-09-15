Сборная Европы выиграла Кубок Райдера по гольфу - один из болельщиков отметил победу нырком в озеро😅😅😅

Дедушка сначала пробежал через все поле!

Сборная Европы победила в Кубке Райдера, который завершился в воскресенье в Риме. После двух дней европейская команда вела 10,5 на 5,5. Таким образом, в воскресных одиночках хозяевам нужно было набрать четыре очка.

Решающее очко принес Томми Флитвуд, который обыграл Рики Фаулера. Сборная Европы выиграла турнир в восьмой раз за последние 11 розыгрышей. Кроме того, европейцы завоевали седьмой титул подряд, играя дома. Итоговый счет — 16,5 на 11,5.

А один из болельщиков так обрадовался победе европейцев, что совершил забег по полю, который завершился нырком в озеро.