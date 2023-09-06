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😱 «Все прошло за десять чертовых недель. Я работал с врачами десять лет, но они ничего не смогли сделать». Дана Уайт рассказал, как изменил свою жизнь

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Дана Уайт признался, что ему осталось жить всего 10 лет, если верить серии медицинских тестов.

54-летний президент UFC признался, что неутешительный прогноз он узнал в 2022 году, когда связался с аналитиком по вопросам здравоохранения Гэри Брекой, занимающимся изучением состояния организма.

Брека провел ряд тестов и определил, что у Уайта осталось около десяти лет, если он кардинально не изменит свой образ жизни.

UFC boss Dana White reveals unbelievable weight loss after being given 10 years to live | Daily Mail Online

«Я общаюсь с этим парнем. Он говорил со мной, делал анализ крови, брал пробу внутренностей моих щек, смотрел ДНК.

В итоге он вышел, чтобы три с половиной часа обсуждать мой анализ крови. Я весь в ужасе. Все, что могло быть плохо - было плохо. Он дал мне 10,4 года жизни.

Это было 16 недель назад, и он сказал мне: «Если вы не измените то-то и то-то, ваша ожидаемая продолжительность жизни составит 10 лет. Он рассказал мне все, что со мной было не так. Черт возьми, я даже не сказал жене», - заявил Уайт.

Уайт признался, что решил полностью изменить свою жизнь, последовав 10-недельному плану, который помог ему сбросить 5 кг.

«Он сказал мне, что если я буду следовать плану в течение следующих десяти недель, то это изменит мою жизнь. Я сделал все, что он мне сказал, и похудел на 5 кг.

Все прошло за десять чертовых недель, я работаю с врачами уже десять лет, и они ничего не смогли сделать. А этот невероятный парень... он может буквально изменить вашу жизнь», - признался Дана.

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