😱 «Все прошло за десять чертовых недель. Я работал с врачами десять лет, но они ничего не смогли сделать». Дана Уайт рассказал, как изменил свою жизнь
Дана Уайт признался, что ему осталось жить всего 10 лет, если верить серии медицинских тестов.
54-летний президент UFC признался, что неутешительный прогноз он узнал в 2022 году, когда связался с аналитиком по вопросам здравоохранения Гэри Брекой, занимающимся изучением состояния организма.
Брека провел ряд тестов и определил, что у Уайта осталось около десяти лет, если он кардинально не изменит свой образ жизни.
«Я общаюсь с этим парнем. Он говорил со мной, делал анализ крови, брал пробу внутренностей моих щек, смотрел ДНК.
В итоге он вышел, чтобы три с половиной часа обсуждать мой анализ крови. Я весь в ужасе. Все, что могло быть плохо - было плохо. Он дал мне 10,4 года жизни.
Это было 16 недель назад, и он сказал мне: «Если вы не измените то-то и то-то, ваша ожидаемая продолжительность жизни составит 10 лет. Он рассказал мне все, что со мной было не так. Черт возьми, я даже не сказал жене», - заявил Уайт.
Уайт признался, что решил полностью изменить свою жизнь, последовав 10-недельному плану, который помог ему сбросить 5 кг.
«Он сказал мне, что если я буду следовать плану в течение следующих десяти недель, то это изменит мою жизнь. Я сделал все, что он мне сказал, и похудел на 5 кг.
Все прошло за десять чертовых недель, я работаю с врачами уже десять лет, и они ничего не смогли сделать. А этот невероятный парень... он может буквально изменить вашу жизнь», - признался Дана.
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