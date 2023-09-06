Легенда НБА Шакил О′Нил дал, пожалуй, самое странное интервью в своей карьере.

Шак пришел на подкаст популярной американской блогерши Бобби Альтхофф, прославившейся как «тиктотерша взявшая интервью в постели у Дрейка».

Девушка известна невозмутимым стилем интервью, похожим на ядерную смесь из эмоциональности Одри Плаза, неожиданностью Зака Галифианакиса и любовью к современным культурным веяниям. При этом Бобби призналась, что никогда не готовится к интервью.

В общем получилось довольно странное зрелище, которое может уйти в мемы.

Оказалось, что Шакил О′Нил - доктор наук по психологии.

«Я не настоящий доктор, не врач. Я не психиатр, но у меня есть степень по психологии. Я могу заниматься практикой, если захочу. Я даже мог бы стать профессором, но не планирую этого делать.

Я доктор любви. Мне не платят, потому что, если бы они мне заплатили, это было бы незаконно, так что...» - признался О′Нил.