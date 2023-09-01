Sportsdaily
Блог

Х - хитрость. Потрясающий розыгрыш сборной Аргентины опозорил бразильских волейболистов на весь интернет

Клубы Клубы
сборная Аргентины сборная Аргентины
сборная Бразилии сборная Бразилии
Волейбол Волейбол

Бразильские волейболисты не только впервые за 56 лет упустили титул чемпионов Южной Америки, но и стали отрицательными героями соцсетей. И тому и другому причина - Аргентина.

Учитесь, как нужно зарабатывать сетбол в финальном матче континентального турнира.

Фанаты в восторге.

💭 «Это похоже на касание Месси, когда Ди Мария забивал Франции».

💭 «Я думаю, что тот, кто отбил эту подачу более сумасшедший. Этот человек безумнее, чем все остальные».

💭 «Он просто сумасшедший».

💭 «Это магия».

Аргентина выиграла чемпионат Южной Америки во второй раз в истории. Впервые это удалось в 1964 году. После этого 28 раз подряд турнир выигрывала Бразилия.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Altim
Объясните, в чём унижение? Ну ногой отбил, и что?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DancePunk
тоже мне открытие, в школе на волейболе ни одна игра не обходилась без игры ногой, а то и головой веселья ради
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skelter
А можно без кликбейтов? А то сами позоритесь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
больше всего удивляет в этой новости, что в виде спорта ГДЕ НУЖНО ИГРАТЬ РУКАМИ, разрешают играть ногой...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Railway/
Розыгрыш забавный получился, в таком любительском стиле )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Koulmann
Ответ Altim
Объясните, в чём унижение? Ну ногой отбил, и что?
Бразильцев обыграли в волейбол на их континенте, что уже событие, а тут еще и с использованием футбольного трюка -отобрали у бразильцев все - и титул, и звание главных кудесников мяча.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sodad
Давайте минусовать за такие желтушные заголовки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий