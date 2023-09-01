9 комментариев

Бразильские волейболисты не только впервые за 56 лет упустили титул чемпионов Южной Америки, но и стали отрицательными героями соцсетей. И тому и другому причина - Аргентина.

Учитесь, как нужно зарабатывать сетбол в финальном матче континентального турнира.

Фанаты в восторге.

💭 «Это похоже на касание Месси, когда Ди Мария забивал Франции».

💭 «Я думаю, что тот, кто отбил эту подачу более сумасшедший. Этот человек безумнее, чем все остальные».

💭 «Он просто сумасшедший».

💭 «Это магия».

Аргентина выиграла чемпионат Южной Америки во второй раз в истории. Впервые это удалось в 1964 году. После этого 28 раз подряд турнир выигрывала Бразилия.