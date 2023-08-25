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Одна из самых красивых спортсменок мира побывала за кулисами Гран-при Формулы-1 в Нидерландах📹

Пак Мунен
Уильямс Уильямс
Александр Албон Александр Албон
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Голландская велосипедистка и одна из самых красивых спортсменок мира Пак Мунен побывала за кулисами Гран-при Формулы-1 в Нидерландах.

Девушку пригласили осмотреть гараж британской команды Формулы-1 «Уильямс» перед гонкой в Зандворте.

Голландская красавица улыбалась, совершая экскурсию по паддоку и фотографируясь перед машиной Алекса Албона.

Она также попробовала симулятор Формулы-1 и поделилась впечатлениями в социальных сетях:

«Очень рада присоединиться к «Уильямс» и стать гостьей команды на Гран-при Нидерландов! Я всегда была энтузиастом, но попробовав стимулятор, я по-новому оценила автоспорт! Как и в случае с велоспортом, тут все становится интереснее и веселее, когда понимаешь, насколько на самом деле это сложно! Еще одно смехотворно дорогое хобби, которое я не могу себе позволить, добавилось к уже существующему списку моих смехотворно дорогих хобби. Может и хорошо, что у меня сейчас очень мало времени на хобби =)», – написала Пак.

Пак была многообещающей велосипедисткой, выступавшей за женскую континентальную команду UCI Bingoal Casino–Chevalmeire, но из-за травмы колена ей пришлось покинуть команду в 2019 году.

Сейчас Пак время от времени принимает участие в гонках, так в прошлом году она участвовала в первом чемпионате мира по гравию UCI.

И конечно же девушка продолжает радовать многочисленную аудиторию в социальных сетях своими горячими фото.

3 комментария

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Вадим Сидоров
Титьки видны, это хорошо.
Смазливых спортсменок хватает, а вот грудастых и смазливых дефицит-))
+2
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+2
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ТимТалер
Наши девчонки дадут сто очков вперед !)
+1
0
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