Конор МакГрегор нечаянно стал объектом троллинга со стороны Брюса Баффера, когда тот упомянул Хабиба Нурмагомедова во время последней серии шоу The Ultimate Fighter (TUF).

Последняя серия TUF близка к завершению, МакГрегор и Майкл Чендлер приняли участие в конкурсе тренеров. Они сошлись в вопросе об истории UFC, находясь в ледяной ванне, а вопросы им задавал диктор октагона Брюс Баффер.

В одном из вопросов легендарный деятель UFC спросил Чендлера о сокрушительном поражении МакГрегора от Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Баффер спросил Чендлера: «В каком раунде Конор победил Хабиба на UFC 229?».

МакГрегор выдал забавную реакцию: он что-то пробормотал себе под нос, бросив на него недоуменный взгляд.

А американец ответил правильно, сказав «четвертый раунд».

Ожидается, что Макгрегор встретится с Чендлером после своего возвращения в UFC, ведь он тренировался напротив него.

Однако он уже упоминал о возможности поединка с чемпионом BMF Джастином Гейджи, который победил Дастина Порье на UFC 291.

Президент UFC Дана Уайт настаивает, что Чендлер будет следующим соперником МакГрегора, несмотря на то, что он говорит о возможном поединке с Гейджи.

«Я разговаривал с Конором вчера или позавчера, и да, он готов к бою», – сказал Чендлер. – «Сказал ему: Слушай, набирай форму и давай все решим».

Как и Макгрегор, Чендлер тоже терпел поражение от Пуарье, проиграв в ноябре прошлого года на UFC 281.