Блогер KSI неудачно пошутил над Томми Фьюри, сравнив его с тиктокером-инвалидом. Теперь его травят в соцсетях
Фанаты блогера-боксера KSI раскритиковали кумира за насмешку над Томми Фьюри.
Бойцы проведут поединок 14 октября в Манчестере.
KSI решил пошутить над своим будущим противником, сравнив его со знаменитым тиктокером. Фанаты же не оценили юмор блогера, углядев здесь насмешку над необычностью внешностью.
💭 «Высмеивать чью-то внешность - это не круто, братан».
💭 «Почему вы смеетесь над инвалидами?»
💭 «KSI действительно пал».
💭 «Высмеивать людей с ограниченными возможностями - это ненормально».
💭 «У тебя еще есть время удалить это, братан».
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