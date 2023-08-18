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Блогер KSI неудачно пошутил над Томми Фьюри, сравнив его с тиктокером-инвалидом. Теперь его травят в соцсетях

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Фанаты блогера-боксера KSI раскритиковали кумира за насмешку над Томми Фьюри.

Бойцы проведут поединок 14 октября в Манчестере.

KSI решил пошутить над своим будущим противником, сравнив его со знаменитым тиктокером. Фанаты же не оценили юмор блогера, углядев здесь насмешку над необычностью внешностью.

💭 «Высмеивать чью-то внешность - это не круто, братан».

💭 «Почему вы смеетесь над инвалидами?»

💭 «KSI действительно пал».

💭 «Высмеивать людей с ограниченными возможностями - это ненормально».

💭 «У тебя еще есть время удалить это, братан».

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