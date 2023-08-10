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🤪🤪🤪 Двойник Илона Маска начал подготовку к бою с Цукербергом. Он надеется заменить миллиардера в случае травмы

Илон Маск - Марк Цукерберг
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Илон Маск Илон Маск
Марк Цукерберг Марк Цукерберг
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Двойник Илона Маска решил активно заняться спортом, чтобы быть готовым заменить миллиардера, если тот не сможет выйти на поединок против Марка Цукерберга.

Есть ли предел странности этой истории?

Поединок стоит под вопросом из-за травмы главы Tesla. На этой неделе он должен получить результаты МРТ спины, которые дадут понимание, касательно возможности проведения поединка.

Китайский тиктокер, известный внешним сходством с Маском, приступил к активным боксерским тренировкам... на всякий случай.

Цукербокс уже получил. Теперь очередь за Цукербергом.

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