4-кратная призерша Олимпийских игр по гимнастике Мария Пасека, работающая в Китае, сравнила азиатскую и русскую кухню.

«В выходные посетили очень замечательное место) Сходили в русскую кухню 😋 И я поняла, что отвыкла от нашей кухни. У нас очень тяжелая еда). Я вам не могу передать как было тяжело моему желудку 🤨. Теперь я поняла, что пора учиться готовить азиатскую кухню 😎», - написала 28-летняя россиянка в соцсетях.

Напомним, что Пасека занимается тренерской деятельностью в сборной Китая.