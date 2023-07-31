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🔥🔥🔥 Американская федерация волейбола остановила карьеру Кайллы Симмонс из-за слишком откровенных фото. Ее признали самой красивой волейболисткой в мире

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Американка Кайла Симмонс начинала играть в волейбол в университете Маршалла, но вместе с тем девушка любила откровенные фотосессии — и это не нравилось местной федерации волейбола.

Симмонс была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в Instagram. Сейчас Кайле 27, и она вряд ли скучает по профессиональной карьере – ведь есть миллионная аудиторию на Only Fans. Согласно опросам в США, ее считают самой красивой волейболисктой в мире.

She is used to stunning in busty displays

14 комментариев

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banchik1
Каким именно местом она самая красивая волейболистка?
+11
-3
+8
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Sivka
А есть нарезка лучших действий?
+6
0
+6
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Boolkin
Последняя фотка лишняя))
+3
0
+3
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Арг
Ответ banchik1
Каким именно местом она самая красивая волейболистка?
Сладким
+3
0
+3
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Willy Bons
в американской федерации волейбола сплошные геи ?
+4
-2
+2
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dm1959
Ответ Willy Bons
в американской федерации волейбола сплошные геи ?
Думаю, федерация совсем ни при чем. Выдумка автора. А девушка поняла, где она может больше заработать.
+2
0
+2
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поколение пепси
слишком большие дойки всё портят
+2
-1
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banchik1
Ответ Арг
Сладким
Сладкое место это улей?
+1
0
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Арг
Буэ
+1
-1
0
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Кашшай Чакырович
Если бы она сказала ,что она транс ,то вообще никаких бы возражений не было !
+1
-1
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Санитар-волк
Фарисейство на марше
0
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