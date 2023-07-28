9 комментариев

И с ними сложно спорить.

Девушка родилась 14 мая 2000 года в Вудбридже недалеко от Торонто. В таком хоккейном городе даже девочки берутся за клюшку.

В скором времени девушка заняла место в воротах команды «Блюуотер Хокс» из Онтарио, выступающей в региональной женской хоккейной лиге. В воротах она, кстати, была весьма неплоха.

Но в 2019 году, получив статус «самой сексуальной хоккеистки мира», Микайла хоккейную карьеру решила завершить, написав трогательное письмо хоккею.

«Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!»

В 2020-м девушка начала встречаться с хоккеистом «Торонто» Кертисом Габриэлем. Канадец, проведя сезон в АХЛ, завершил карьеру в 2022 году.

После ухода из спорта Демайтер увеличила грудь и теперь сотрудничает с компанией Verge. Ежегодно Микайла зарабатывает на фотосессиях около полутора миллиона долларов.