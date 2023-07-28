Sportsdaily
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В хоккей тоже играют красивые девушки: Микайлу Демайтер английские таблоиды назвали самой красивой спортсменкой мира 🔥🔥🔥

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Кертис Габриэль Кертис Габриэль
Хоккей Хоккей

И с ними сложно спорить.

Девушка родилась 14 мая 2000 года в Вудбридже недалеко от Торонто. В таком хоккейном городе даже девочки берутся за клюшку.

В скором времени девушка заняла место в воротах команды «Блюуотер Хокс» из Онтарио, выступающей в региональной женской хоккейной лиге. В воротах она, кстати, была весьма неплоха.

Но в 2019 году, получив статус «самой сексуальной хоккеистки мира», Микайла хоккейную карьеру решила завершить, написав трогательное письмо хоккею.

«Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!»

В 2020-м девушка начала встречаться с хоккеистом «Торонто» Кертисом Габриэлем. Канадец, проведя сезон в АХЛ, завершил карьеру в 2022 году.

После ухода из спорта Демайтер увеличила грудь и теперь сотрудничает с компанией Verge. Ежегодно Микайла зарабатывает на фотосессиях около полутора миллиона долларов.

9 комментариев

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VladosParovoz
Хорошая!
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h22o
даже вроде бы без косметики (на первом фото) в косметике..
стандартная нарисованная внешность.
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Da prozecutor
Годнота, только скулы сейчас стали выпирать. В молодости очень симпотная была
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Вадим Сидоров
Она реалистка. В женском хоккее много не заработаешь, поэтому выбрала более перспективную сферу:)
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ABarca777
кукла.
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Юрий Бабкин
Кардашьянистая такая деваха.
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olimpiets
Я б с удовольствием забросил в ее ворота:)
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FaithDevotion
А связана с нхл эта тема только Кёртисом Гэбриэлом? Иначе и непонятно, в честь чего эта заметка в этом разделе
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Winfated
Пробил бы ей несколько буллитов! :)))
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