8 комментариев

Боец UFC Мария Агапова призналась, что бросила вегетарианство после пяти лет воздержания от мяса.

«Я стала вегетарианкой, когда познакомилась со своей будущей подругой - она была в секте какой-то вегетарианской. Это же секта. Они там говорят, что, вот, вегетарианство очищает сознание, а мясо убивает, мясо разлагается в организме. И там целые секты, они разных направлений, но все это одно и то же. И следом за своей подругой я попала туда.

Поначалу, когда я перестала есть мясо, то постоянно чувствовала себя голодной. Я не наедалась. Думала: ну ладно, наверное, это пройдет. Все эти веганы 10-го левела говорили, что это вначале так, а потом пройдет.

Но потом я уже на весогонках начала падать в обмороки. И после весогонки я могла поесть, а у меня силы не прибавилось. Но я продолжала и в итоге первую связку порвала в 2020 году, потом вторую порвала меньше чем за год, нос сломала. Три операции у меня было, каждые полгода что-то случалось, и после того как вторую связку порвала, я пошла и наелась мяса. И сразу почувствовала тепло в теле, до этого я всегда чувствовала холод.

У меня прошли головокружения: раньше вставала резко - и штормило. У меня такое было год, а тут прошло. И я начала большие веса поднимать - недавно подняла 20 кг одной рукой. Я никогда раньше такие веса не тягаламаг. Настроение стало стабильным, раньше из-за недостатка минералов и витаминов, видимо, кукушка ехала. Даже внешность стала лучше. В общем, все встало на место, я очень жалею, что пять лет своей жизни потратила на эту секту. Видимо, нужно было их потратить, чтобы сделать свои выводы», - призналась Агапова.

Мария Агапова - уроженка Павлодара (Казахстан). Она провела 14 боев в профессиональном MMA: 10 побед и четыре поражения.