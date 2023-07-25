Sportsdaily
Блог

Одна из самых красивых волейболисток мира разрывала в сборной США, но решила завершить карьеру: все из-за откровенных фото🔞🔞🔞

Клубы Клубы
сборная США сборная США
Волейбол Волейбол

Девушку попросили выбрать - или фото в сети, или игра в команде.

Американка Кайла Симмонс с детства увлекалась волейболом и играла за команду Университета Маршалла в сильнейшей студенческой лиге Америки NCAA, а также за молодежную сборную США.

Marshall University

Отец и дед Кайлы и сами были спортсменами (играли в бейсбол), самой девушке тоже прочили большое спортивное будущее.

A to Z with Kayla Simmons

Все испортилось в тот момент, когда администрация учебного заведения поставило спортсменке ультиматум — или она удалит из сети фото с неприкрытой грудью вместе с аккаунтом или команда с ней расстанется.

Девушка выбрала карьеру бикини-модели.

Наверняка Кайла не жалеет о своем выборе - вскоре после этого на нее посыпались многочисленные предложения о съемках и рекламные контракты.

Сейчас у инстаграма Кайли более миллиона подписчиков.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Васильев
Одна из самых красивых в мире... а можно всех посмотреть?
Лицо то у нее явно подгулявшее. Вот сказали бы, что одна из самых грудастых, то вопросов не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
сиськи норм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Турецкий
Ответ Петр Васильев
Одна из самых красивых в мире... а можно всех посмотреть? Лицо то у нее явно подгулявшее. Вот сказали бы, что одна из самых грудастых, то вопросов не было.
подгулявшее лицо-это как?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий