Девушку попросили выбрать - или фото в сети, или игра в команде.

Американка Кайла Симмонс с детства увлекалась волейболом и играла за команду Университета Маршалла в сильнейшей студенческой лиге Америки NCAA, а также за молодежную сборную США.

Отец и дед Кайлы и сами были спортсменами (играли в бейсбол), самой девушке тоже прочили большое спортивное будущее.

Все испортилось в тот момент, когда администрация учебного заведения поставило спортсменке ультиматум — или она удалит из сети фото с неприкрытой грудью вместе с аккаунтом или команда с ней расстанется.

Девушка выбрала карьеру бикини-модели.

Наверняка Кайла не жалеет о своем выборе - вскоре после этого на нее посыпались многочисленные предложения о съемках и рекламные контракты.

Сейчас у инстаграма Кайли более миллиона подписчиков.