Одна из самых красивых волейболисток мира разрывала в сборной США, но решила завершить карьеру: все из-за откровенных фото🔞🔞🔞
Девушку попросили выбрать - или фото в сети, или игра в команде.
Американка Кайла Симмонс с детства увлекалась волейболом и играла за команду Университета Маршалла в сильнейшей студенческой лиге Америки NCAA, а также за молодежную сборную США.
Отец и дед Кайлы и сами были спортсменами (играли в бейсбол), самой девушке тоже прочили большое спортивное будущее.
Все испортилось в тот момент, когда администрация учебного заведения поставило спортсменке ультиматум — или она удалит из сети фото с неприкрытой грудью вместе с аккаунтом или команда с ней расстанется.
Девушка выбрала карьеру бикини-модели.
Наверняка Кайла не жалеет о своем выборе - вскоре после этого на нее посыпались многочисленные предложения о съемках и рекламные контракты.
Сейчас у инстаграма Кайли более миллиона подписчиков.
Лицо то у нее явно подгулявшее. Вот сказали бы, что одна из самых грудастых, то вопросов не было.