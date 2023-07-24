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🔥🔥🔥 Талант Ф-1 надолго выпал в черную полосу. Похоже, все из-за расставания с одной из самых привлекательных девушек в пелотоне

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Ландо Норрис Ландо Норрис
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За последние три гонки Ландо Норрис напомнил всем, почему его считают одним из главных талантов современной Ф-1: англичанин приехал 4-м в Австрии, вторым в Великобритании и Венгрии, достигнув отметки 60 очков.

Хотя в начале сезона все было совсем плохо: инженеры «Макларен» подготовили одну из худших машин, а ошибки Норриса делали картину еще хуже. Вероятно, затяжная регрессия пилота связана с расставанием в конце прошлого сезона.

Осенью 2022-го Ландо расстался с Луизиньей Оливейрой, с которой провел в отношениях несколько лет. Недавно девушка тоже напомнила о себе, выложив фотографии с отдыха.

Luisinha Oliviera stunned in a bikini on a boat
Luisinha is the ex-girlfriend of F1 star Lando Norris
Luisinha stuns fans with regular saucy uploads
She is not shy of the camera
Luisinha loves the jet-set life
Fans reckon she's the 'prettiest girl in the world'
Luisinha stunned in a beach holiday earlier this year
She bared all in a cheeky shot

6 комментариев

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Kranmeister
пИлотон!
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aberrant
Хорошая шутка)))))
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Idacius
Может он дома всю посуду бил, вот и выгнала его)
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113k
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изначально кажется, что выбор огромный, но потом становится ясно, что выбора то и нет никакого, все похожи друг на друга.
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zukarello
Немудрено из- за такой потерять голову
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Pink Floyd1276
Есть прогресс, наверное есть и новая пассия.
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