За последние три гонки Ландо Норрис напомнил всем, почему его считают одним из главных талантов современной Ф-1: англичанин приехал 4-м в Австрии, вторым в Великобритании и Венгрии, достигнув отметки 60 очков.

Хотя в начале сезона все было совсем плохо: инженеры «Макларен» подготовили одну из худших машин, а ошибки Норриса делали картину еще хуже. Вероятно, затяжная регрессия пилота связана с расставанием в конце прошлого сезона.

Осенью 2022-го Ландо расстался с Луизиньей Оливейрой, с которой провел в отношениях несколько лет. Недавно девушка тоже напомнила о себе, выложив фотографии с отдыха.