Что-то тут не так.

Боец UFC Нейт Диаз ответил фанатам, которые утверждают, что у него проявились последствия черепно-мозговых травм.

Напомним, что Диаз 5 августа проведет боксерский поединок против ютубера Джейка Пола.

Слухи начали распространяться после того, как Диаз невнятно отвечал на вопросы во время пресс-конференции, состоявшейся в мае. В соцсетях нашли у бойца первые признаки энцефалопатии.

Боец не смог проигнорировать оскорбительные слухи, ответив фанатам:

«Я чувствую себя дерьмово после каждого боя. Кто-то бьет меня руками и ногами, и я всегда думаю, что понимаю, будто меня могут нокаутировать в любой момент. Именно это заставляет меня тренироваться усерднее, чем большинство других бойцов.

Я просто осознаю это, и именно поэтому продолжаю сохранять трезвый разум всегда. Я не принимаю все удары, потому что защищаюсь предплечьями и локтями, которые сжирают их. Я был в боксерском зале, хоть это может и не выглядеть так.

Люди придумывают, будто я ловлю все удары головой, но меня никогда не нокаутировали. Меня даже не удалось никому сотрясти.

Я слышу разговоры о том, что у меня начинается энцефалопатия или что-то в этом роде. Я готов к рок-н-роллу».