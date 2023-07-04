Секрет прост.

В феврале семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры.

«Я ухожу. Окончательно. Знаю, что в прошлый раз этот процесс был довольно сложным, поэтому сегодня утром, когда я проснулся, решил, что просто запишу [обращение] и дам вам узнать об этом первыми. Не буду многословным. У вас может быть только одно суперэмоциональное эссе о завершении карьеры, я уже израсходовал свое в прошлом году.

Большое спасибо всем вам за поддержку. Спасибо моей семье, моим друзьям, товарищам по команде, соперникам – я мог бы продолжать бесконечно. Спасибо вам, ребята, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту. Я бы не стал ничего менять. Люблю вас всех».

Брэди 45 лет, он считается одним из самых выдающихся игроков в истории американского футбола. Он провел 23 сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ), где с 2000 по 2019 год выступал за команду «Нью-Ингленд», а с 2020-го – за «Тампа-Бэй».

В прошлом году спортсмен уже объявлял об уходе из спорта, но позже возобновил карьеру. За время игры в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.

Несколькими месяцами ранее в октябре 2022 года прогремела новость о разводе Тома Брэди и топ-модели Жизель Бюндхен. Пара была вместе на протяжении 16 лет, а причиной развода стало возвращение Брэди в спорт.

Сейчас американские СМИ начали писать о новом романе футболиста – со словацкой моделью Вероникой Райек.

Вероника родилась в Словакии, 8 лет занималась легкой атлетикой, но потом бросила спорт из-за травм. В подростковом возрасте Веронике пришлось несладко из-за буллинга одноклассников - ее называли «партой» и «жирафом» за плоскую грудь и высокий рост.

Сейчас с формами у словачки все в порядке, и недавно она в эфире подкаста поделилась тайной своего главного достоинства. По ее словам, в течение 8 лет, что она занималась легкой атлетикой, ее грудь не совсем не росла, но после летнего отдыха на даче, где она пила домашнее пиво и загорала обнаженной, бюст вырос на несколько размеров.