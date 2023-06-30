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😤 «Он уговаривал, но я была тверда: «Кость, это бесполезно». София Позднякова рассказала о своем разводе

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София Позднякова София Позднякова
Константин Лоханов
Фехтование Фехтование

София Позднякова рассказала, почему решила развестись с Константином Лохановым.

«Почему решила не уезжать в США? Потому что, взвесив все «за» и «против», поняв, что для меня значат семьи - своя, фехтовальная, церковная, поняла: просто не могу. Мы очень долго обсуждали эту тему, я в какой-то день проснулась и поняла, что решение принято - не еду.

Развод шел автоматом. А как по-другому? Какие-то другие варианты, жизнь на две страны мы не рассматривали. Костя уехал на операцию в Германию, в феврале 2022-го, обострилась международная обстановка. Мы решили, что он поживет там, потому что непонятно, что происходит с авиарейсами.

За три месяца, что не виделись, и отношения стали портиться, и я какие-то моменты пересмотрела. Редко ошибаюсь в важных шагах. Утром просыпаюсь и понимаю, что все для себя определила. Позвонила Косте, сказала, что не поеду. И добавила: «Зачем тогда продолжать, создавать какую-то видимость?» Он согласился, хотя еще были моменты, в которых он меня уговаривал...Но я оставалась тверда: «Кость, это бесполезно. Если бы ты хотел поговорить и выработать общую позицию, то приехал бы. А ты не приехал». Он больше в России не появлялся ведь - отправился 22 февраля прошлого года на лечение, а потом оттуда в Штаты. Все контакты были по телефону.

Мужей бывает много, а Родина - одна? Есть такой момент. Теперь я разведенка», - призналась олимпийская чемпионка по фектованию София Позднякова.

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