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«Я аплодирую его мужеству». Тренер Хабиба дал свой прогноз на поединок Илона Маска с Марком Цукербергом

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Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сделал свой прогноз на поединок между Марком Цукербергом и Илоном Маском.

«У Цукерберга есть серьезное преимущество перед Маском - он активно тренируется, поэтому у него больше опыта. Не стоит забывать, что он участвовал в турнирах по джиу-джитсу.

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Марк любит единоборства и много ими занимается. Он очень конкурентоспособен.

Участие Цукерберга в подобном бою представляет большой риск для его репутации и самолюбия, поэтому я аплодирую его мужеству. Он выглядит фаворитом, но это до тех пор, пока мы не узнаем на что способен Маск», - заявил Мендес.

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