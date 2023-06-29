Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сделал свой прогноз на поединок между Марком Цукербергом и Илоном Маском.

«У Цукерберга есть серьезное преимущество перед Маском - он активно тренируется, поэтому у него больше опыта. Не стоит забывать, что он участвовал в турнирах по джиу-джитсу.

Марк любит единоборства и много ими занимается. Он очень конкурентоспособен.

Участие Цукерберга в подобном бою представляет большой риск для его репутации и самолюбия, поэтому я аплодирую его мужеству. Он выглядит фаворитом, но это до тех пор, пока мы не узнаем на что способен Маск», - заявил Мендес.