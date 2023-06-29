Бывшая жена Матса Хуммельса психанула после развода - согласилась на откровенную фотосессию для Playboy🔞🔞🔞
Передала привет в Дортмунд.
Матс Хуммельс и Кэти Фишер познакомились в 2010 году, свадьба состоялась в июне 2015 года.
Через три года у пары родился сын - наследника назвали Людвиг.
Проблемы у пары начались после возвращения Матса в Дортмунд - супруге вроде как не нравился город, начались проблемы в отношениях, которые завершились слухами об изменах защитника.
Все закончилось плохо - разводом. А вскоре стало известно имя новой избранницы футболиста - 20-летняя Лиза Мари Штраубе, модель Instagram, живущая в Дортмунде.
Кэти же после развода согласилась на решительный шаг - откровенную (очень откровенную!!!) фотосессию для Playboy (странно, что без каре обошлось).
Хуммельс похоже решил не терпеть загоны и вышел на трансферный рынок в поисках перспективной молодёжи, слив немку не первой свежести с имплантами на юнге унд натюрлих еврейку (судя по её кулону со Звездой Давида).