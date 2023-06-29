Sportsdaily
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Бывшая жена Матса Хуммельса психанула после развода - согласилась на откровенную фотосессию для Playboy🔞🔞🔞

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Матс Хуммельс Матс Хуммельс
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Передала привет в Дортмунд.

Матс Хуммельс и Кэти Фишер познакомились в 2010 году, свадьба состоялась в июне 2015 года.

Через три года у пары родился сын - наследника назвали Людвиг.

Проблемы у пары начались после возвращения Матса в Дортмунд - супруге вроде как не нравился город, начались проблемы в отношениях, которые завершились слухами об изменах защитника.

Все закончилось плохо - разводом. А вскоре стало известно имя новой избранницы футболиста - 20-летняя Лиза Мари Штраубе, модель Instagram, живущая в Дортмунде.

Кэти же после развода согласилась на решительный шаг - откровенную (очень откровенную!!!) фотосессию для Playboy (странно, что без каре обошлось).

6 комментариев

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T.S.S
на трансферный рынок вышла.
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Defo
Да здравствует силикон, пластическая хирургия и Фотошоп)
+4
-2
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AntOn
Откровенную, очень откровенную - это вы про Кокосики, очень Коко-сиськи?
+2
-1
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Pink Floyd1276
Не разобрал кто есть кто на последнем фото - можно фото в анфас?!
+1
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Чёрный тюльпан
Это какая-то смесь из Сони Уолгер (актриса из сериалов "Lost", "Common Law", "Flashforward", "The Catch", "For All Mankind"), Элизабет Митчелл (актриса из фильма "Gia" и сериалов "Lost", "V", "ER", "The Expanse", "Revolution" и др.) и Анжелы Сарафян (актриса из сериала "Westworld").
Хуммельс похоже решил не терпеть загоны и вышел на трансферный рынок в поисках перспективной молодёжи, слив немку не первой свежести с имплантами на юнге унд натюрлих еврейку (судя по её кулону со Звездой Давида).
+1
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sad
Жизнь однако......
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