Передала привет в Дортмунд.

Матс Хуммельс и Кэти Фишер познакомились в 2010 году, свадьба состоялась в июне 2015 года.

Через три года у пары родился сын - наследника назвали Людвиг.

Проблемы у пары начались после возвращения Матса в Дортмунд - супруге вроде как не нравился город, начались проблемы в отношениях, которые завершились слухами об изменах защитника.

Все закончилось плохо - разводом. А вскоре стало известно имя новой избранницы футболиста - 20-летняя Лиза Мари Штраубе, модель Instagram, живущая в Дортмунде.

Кэти же после развода согласилась на решительный шаг - откровенную (очень откровенную!!!) фотосессию для Playboy (странно, что без каре обошлось).