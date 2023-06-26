Ванесса Брайант не только вдова игрока-члена Зала славы НБА Кобе Брайанта, она также преуспела в карьере. Сейчас она бизнесвумен, модель и филантроп. По имеющимся данным, ее состояние оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

После трагической кончины легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» и ее старшей дочери Ванесса взялась за некоторые деловые предприятия своего мужа. Помимо того, что она является генеральным директором «Granity Studios», она также управляет «Спортивным фондом Mamba and Mambacita».

Ванесса начала свою карьеру в качестве модели в музыкальных клипах до того, как вышла замуж за Кобе, и до сих пор связана с миром моды. Два года назад она запустила линию одежды Mambacita в честь Джиджи Брайант.

После смерти Кобе у Ванессы возникли проблемы с Nike в отношении его контракта. Несмотря на некоторые незначительные разногласия, обеим сторонам удалось урегулировать ситуацию и сохранить партнерство.

Собственный капитал Ванессы Брайант вырастит после недавних событий. Согласно TMZ, вдова Кобе Брайанта получила крупную сумму от инвестиции своего мужа. Еще в 2013 году Коби инвестировал в компанию по производству спортивных напитков под названием Body Armour. Позже компания была куплена Coca-Cola, и его инвестиции принесли около 400 миллионов долларов.

15 млн долларов Ванессе удалось отсудить у округа Лос-Анджелес спустя 3 года после крушения вертолета, в котором находились Кобе Брайант их дочь Джианна. Несколько сотрудников департамента полиции сделали фото, на которых можно заметить останки жертв трагедии — снимки просочились в сеть. В итоге суд Лос-Анджелеса поддержал Ванессу и присудил ей компенсацию за моральный ущерб.