Справедливые претензии к ирландцу.

Скандалы вокруг Конора Макгрегора - привычное дело.

Нередко они оказываются раздутыми и притянутыми, но это не отменяет того факта, что Конор ходит по очень хрупкому стеклу.

Совсем недавно все обсуждали проблемы ирландца с алкоголем, когда он в «тяжелом» виде рассекал в VIP-ложе Гран-при Монако.

Теперь Макгрегора обвиняют в изнасиловании, что, так или иначе, бросает тень на его и без того сомнительную репутацию.

Фанаты разочарованы поведением кумира, но еще больше им жаль его семью. Ди Девлин (жена Конора) и их дети - невинные жертвы событий.

Титул «крутого ублюдка» все меньше вызывает трепета у фанатов Макгрегора. Вот небольшая подборка комментариев.

💭 «Бедная Ди. Что за бездушный ублюдок...»

💭 «Очень надеюсь, что она того стоила. Разве ему не стыдно от мыслей, что его жена все это видит?»

💭 «Он ведет себя, как студент колледжа».

💭 «Он заплатил девушке и боится Майкла Чендлера».

💭 «Ди этого не заслуживает».

💭 «В итоге его жена заберет половину имущества, потому что этот придурок #### все, что видит».