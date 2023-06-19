🤬🤬🤬 «Ди заберет половину имущества, потому что этот придурок #### все, что видит». Фанаты Макгрегора возмущены отношением Конора к жене
Справедливые претензии к ирландцу.
Скандалы вокруг Конора Макгрегора - привычное дело.
Нередко они оказываются раздутыми и притянутыми, но это не отменяет того факта, что Конор ходит по очень хрупкому стеклу.
Совсем недавно все обсуждали проблемы ирландца с алкоголем, когда он в «тяжелом» виде рассекал в VIP-ложе Гран-при Монако.
Теперь Макгрегора обвиняют в изнасиловании, что, так или иначе, бросает тень на его и без того сомнительную репутацию.
Фанаты разочарованы поведением кумира, но еще больше им жаль его семью. Ди Девлин (жена Конора) и их дети - невинные жертвы событий.
Титул «крутого ублюдка» все меньше вызывает трепета у фанатов Макгрегора. Вот небольшая подборка комментариев.
💭 «Бедная Ди. Что за бездушный ублюдок...»
💭 «Очень надеюсь, что она того стоила. Разве ему не стыдно от мыслей, что его жена все это видит?»
💭 «Он ведет себя, как студент колледжа».
💭 «Он заплатил девушке и боится Майкла Чендлера».
💭 «Ди этого не заслуживает».
💭 «В итоге его жена заберет половину имущества, потому что этот придурок #### все, что видит».
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