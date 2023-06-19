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🤬🤬🤬 «Ди заберет половину имущества, потому что этот придурок #### все, что видит». Фанаты Макгрегора возмущены отношением Конора к жене

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Справедливые претензии к ирландцу.

Скандалы вокруг Конора Макгрегора - привычное дело.

Нередко они оказываются раздутыми и притянутыми, но это не отменяет того факта, что Конор ходит по очень хрупкому стеклу.

Совсем недавно все обсуждали проблемы ирландца с алкоголем, когда он в «тяжелом» виде рассекал в VIP-ложе Гран-при Монако.

Теперь Макгрегора обвиняют в изнасиловании, что, так или иначе, бросает тень на его и без того сомнительную репутацию.

Фанаты разочарованы поведением кумира, но еще больше им жаль его семью. Ди Девлин (жена Конора) и их дети - невинные жертвы событий.

Conor McGregor Dee Devlin

Титул «крутого ублюдка» все меньше вызывает трепета у фанатов Макгрегора. Вот небольшая подборка комментариев.

💭 «Бедная Ди. Что за бездушный ублюдок...»

💭 «Очень надеюсь, что она того стоила. Разве ему не стыдно от мыслей, что его жена все это видит?»

💭 «Он ведет себя, как студент колледжа».

💭 «Он заплатил девушке и боится Майкла Чендлера».

💭 «Ди этого не заслуживает».

💭 «В итоге его жена заберет половину имущества, потому что этот придурок #### все, что видит».

2 комментария

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Vitto
Ответ arnaut61
А кто это имущество заработал, рискуя здоровьем ?Что сочтет нужным, положит детям на именной счет
Если нет контракта, то будь добр заплати.
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