Тайсон?

Любители бокса остались в недоумении после высокомерного заявления Томми Фьюри.

Фьюри-младший в пятницу посетил поединок Виддала Райли против Аниса Таджа, в котором первый одержал девятую победу подряд в профессиональном боксе. 24-летний Фьюри не дрался с февраля, когда победил Джейка Пола.

Теперь боксер заявил, что не заинтересован в поединке с Райли, поскольку его соперник «недостаточно крут».

Фьюри также считает, что он находится на уровне на чемпионов мира и надеется встретиться с KSI в следующем бою.

«Я уважаю его, но он недостаточно известен и силен. Кто он за пределами ринга? Никто. У него нет аудитории. Он не может привлечь зрителя.

«Виддал дерется намного хуже меня. Я борюсь на уровне чемпионов - я зарабатываю миллионы за просмотр моих боев. Я не такой идиот, чтобы выходить на бой Райли.

Я назвал свой список. Джейк Пол уже был избит, KSI - следующий», - заявил Томми Фьюри.

💭 «Забавно, что он на самом деле верит, будто он находится на мировом уровне. Просто представьте, чтобы с ним сделал Бетербиев».

💭 «Для Томми гиблое дело выходить против профессионалов. Они просто убьют его».

💭 «Я думаю, он имеет в виду, что делает шоу на мировом уровне».

💭 «Томми Фьюри сказал это? Никакого неуважения, но ты дерешься на низком уровне».