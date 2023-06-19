47-летняя звезда WWE Триш Стратус выложила пикантное фото, удивив фанатов своей потрясающей фигурой.

Если вы фанат рестлинга, то точно знаете эту девушку. А как иначе? Букер Ти вообще считает ее лучшей женщиной-рестлером всех времен.

С другой стороны у нас 30-летняя Маккензи Дёрн, которая пытается выйти на титульный путь в UFC.

Если говорить о титулах и известности, то, пожалуй, преимущество у звезды WWE. Но внешность девушки впечатляет, как минимум, не меньше.

Это они только в ринге свирепые, не бойтесь.