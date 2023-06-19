Sportsdaily
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😍🔥😍 Справа рестлерша, а слева боец UFC. Все еще думаете, что девушкам не место в боях?

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Маккензи Дёрн Маккензи Дёрн
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47-летняя звезда WWE Триш Стратус выложила пикантное фото, удивив фанатов своей потрясающей фигурой.

Если вы фанат рестлинга, то точно знаете эту девушку. А как иначе?  Букер Ти вообще считает ее лучшей женщиной-рестлером всех времен.

С другой стороны у нас 30-летняя Маккензи Дёрн, которая пытается выйти на титульный путь в UFC.

Если говорить о титулах и известности, то, пожалуй, преимущество у звезды WWE. Но внешность девушки впечатляет, как минимум, не меньше.

Это они только в ринге свирепые, не бойтесь.

6 комментариев

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Pink Floyd1276
Та что справа не похожа на 47-летнюю, а то что слева - на 30-летнюю (совсем наоборот, не путайте нас).
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Сергей Стес
Да, я лично до сих пор считаю, что девушкам не место в боях, есть много других видов спорта. А бить в кровь лица друг другу, на потехе публике- это не женское дело.
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Josep
Первая ваще как Джей Ло. красотка!
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АРХАТ
Триш Стратус, которая выходила с Альбертом и покойным Тестом
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Андрей Ким
Ответ Pink Floyd1276
Та что справа не похожа на 47-летнюю, а то что слева - на 30-летнюю (совсем наоборот, не путайте нас).
это одна и та же девушка
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А.Д.
Ответ Josep
Первая ваще как Джей Ло. красотка!
ещё уже 53)
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