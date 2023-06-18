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😡 «Пишут дураки. Такое ощущение, что большинство у нас в стране болели за Йоэля». Вадим Немков расстроен отношением фанатов к победе над Ромеро

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Йоэль Ромеро Йоэль Ромеро
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Вадим Немков Вадим Немков
Bellator Bellator
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков признался, что расстроен реакция общественности на свою победу в поединке с Йоэлем Ромеро.

«Я читал комментарии, не хочу вообще отвечать на них, потому что пишут дураки. Кто смотрел бой - видно было, что мои удары были сильные, конкретнее, акцентированнее, были и серии, а почему он не упал - я не знаю. Видать, голова крепкая.

Перед боем тоже читал. Было такое ощущение, что большинство у нас в стране болели за Ромеро. Как они писали, «мечтали, чтобы старик стал чемпионом». Я не обращаю на это внимания», - признался Немков.

На прошлой неделе Немков одолел Ромеро единогласным решением судей, защитив титул чемпиона Bellator. Это была 16-я победа россиянина в 18 боях.

1 комментарий

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Dylan Walker
Молодец Вадим, что не подарил неожиданностей!
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