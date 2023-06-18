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🤑🤑🤑 Шакил О′Нил давно закончил карьеру, но неустанно богатеет. Как? Не поверите, но без легенды НБА мир мог бы не узнать, что такое Google 🤯

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Шакил О′Нил Шакил О′Нил
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Советы Безоса.

Шакил О’Нил стал богатым человеком не только благодаря успешной карьере в НБА, но и за счет грамотных инвестиций. Американский гигант часто встречается в рекламных роликах, выступая в роли пресс-секретаря компаний, которыми он либо владеет, либо в которые инвестирует.

Но была одна суперинвестиция, которая заставит восхититься даже самых тяжелых скептиков – Шак заработал $112 млн, потратив лишь $100 тысяч.

Шак зарабатывает кучу денег, хотя давно завершил карьеру. В чём его секрет? | Спорт на БИЗНЕС Online

О’Нил как-то услышал разговор двух мужчин, которые обсуждали поисковые системы и проблему отсутствия возможности иметь интернет под рукой.

Это привлекло внимание трехкратного чемпиона НБА, да настолько, что он решил вступить в беседу. Он попросил их повторить то, что они сказали, но вместо этого получил приглашение присоединиться к ужину.

Шаку объяснили, над чем ребята работают, и О’Нил не смог устоять, решив вложиться в это дело. Какая компания? Не поверите, но это Google. Оказалось, что Шакил помог компании на начальных этапах становления.

Теперь Google стоит $2 триллиона, а легенда НБА по-прежнему снимает сливки со своих акций компании.

Shaquille O'Neal followed Jeff Bezos to turn $250,000 into $280 million!

Как объяснил О’Нил во время форума CNBC в Абу-Даби в 2022 году, его инвестиционная политика – это стратегия, которую он узнал от Джеффа Безоса:

«Все основано на принципе веры. Вы верите в продукт? Это изменит жизнь людей? ... Вот, что важно для меня», – заявил О′Нил.

А вы еще над Стэйтемом смеетесь. Прислушайтесь!

5 комментариев

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Ахимассс
Да понятно ,что Шак не договаривает. На самом деле все это благодаря Марафону желаний Блиновской
+12
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+12
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jerry40
На последней фотке очень похож на Дреймонда Грина, которого постригли налысо
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Камиль Узбеков
Лучше бы в нефтяную вышку вложился
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Daniel Visca
Ответ RealiSt
А сколько таких прогоревших на разных старта пах..
ну когда у тебя такой годовой доход как у Шака в те времена, то рискнуть такой суммой можно. Хотя согласен, много стартапов загибаются
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