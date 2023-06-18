Поэтому здесь я.

Художественная гимнастика - не самый популярный вид спорта в США. В Америке считают успехом любую медаль на этапе Кубка мира.

Стася Генералова могла стать звездой сборной США, но по разным причинам не сложилось. Как вы уже догадались, девушка имеет определенные связи с нашей страной.

23-летняя уроженка Беверли-Хиллз наполовину русская. Ее мать, Ольга Генералова, тоже занималась гимнастикой, но спортивной. Она родилась и выросла в Москве, а потом иммигрировала в США.

«Когда маме было тринадцать лет, бабушка забрала ее из гимнастики. Испугалась, потому что произошел какой-то страшный случай с известной спортсменкой, которая спину сломала. Потом мама перешла в легкую атлетику. С папой мы не общаемся, но я знаю, что он играл в американский футбол», - призналась Стася.

В детстве Генералова пробовала себя в разных видах спорта, но остановилась на художественной гимнастике, потому что это делает женское тело «красивым».

К сложностям Генераловой не привыкать.

Я не могла позволить себе представлять США, потому что это самофинансируемый вид спорта. Меня привлекли для модельного бизнеса, когда я была спортивным послом по художественной гимнастике на Специальной Олимпиаде. Сначала я занималась моделингом, чтобы помочь себе тренироваться, потому что я не могла соревноваться, если не могла себе этого позволить. Со временем я поняла, что это также чрезвычайно полезно, поскольку позволяет мне распространять информацию об этом виде спорта», - сказала девушка.

Гимнастку можно увидеть в клипе «Shake It Off» Тейлор Свифт.

Опыт в модельном бизнесе позволил девушке построить карьеру и после ухода из гимнастики. У нее есть несколько крупных рекламных проектов с топ-звездами США. Генералова учила гимнастике Карди Би, снималась с Кендалл Дженнер и стала лицом бренда Хлои Кардашьян.

А еще девушка окончила Колумбийский университет, который входит в элитную Лигу Плюща.

«Я специализировалась в области политологии, поэтому хочу заняться международными отношениями и стать частью чего-то вроде ООН. Когда я закончу учебу, я хочу продолжать помогать людям, чтобы сделать мир лучше. В этом мире не хватает доброты», - заявила Стася.

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