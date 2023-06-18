😍😍😍 Стася Генералова - воплощение американской мечты. Зажигала в сборной США по художественной гимнастике, закончила университет Лиги Плюща и рекламирует бренд Кардашьян
Поэтому здесь я.
Художественная гимнастика - не самый популярный вид спорта в США. В Америке считают успехом любую медаль на этапе Кубка мира.
Стася Генералова могла стать звездой сборной США, но по разным причинам не сложилось. Как вы уже догадались, девушка имеет определенные связи с нашей страной.
23-летняя уроженка Беверли-Хиллз наполовину русская. Ее мать, Ольга Генералова, тоже занималась гимнастикой, но спортивной. Она родилась и выросла в Москве, а потом иммигрировала в США.
«Когда маме было тринадцать лет, бабушка забрала ее из гимнастики. Испугалась, потому что произошел какой-то страшный случай с известной спортсменкой, которая спину сломала. Потом мама перешла в легкую атлетику. С папой мы не общаемся, но я знаю, что он играл в американский футбол», - призналась Стася.
В детстве Генералова пробовала себя в разных видах спорта, но остановилась на художественной гимнастике, потому что это делает женское тело «красивым».
К сложностям Генераловой не привыкать.
Я не могла позволить себе представлять США, потому что это самофинансируемый вид спорта. Меня привлекли для модельного бизнеса, когда я была спортивным послом по художественной гимнастике на Специальной Олимпиаде. Сначала я занималась моделингом, чтобы помочь себе тренироваться, потому что я не могла соревноваться, если не могла себе этого позволить. Со временем я поняла, что это также чрезвычайно полезно, поскольку позволяет мне распространять информацию об этом виде спорта», - сказала девушка.
Гимнастку можно увидеть в клипе «Shake It Off» Тейлор Свифт.
Опыт в модельном бизнесе позволил девушке построить карьеру и после ухода из гимнастики. У нее есть несколько крупных рекламных проектов с топ-звездами США. Генералова учила гимнастике Карди Би, снималась с Кендалл Дженнер и стала лицом бренда Хлои Кардашьян.
А еще девушка окончила Колумбийский университет, который входит в элитную Лигу Плюща.
«Я специализировалась в области политологии, поэтому хочу заняться международными отношениями и стать частью чего-то вроде ООН. Когда я закончу учебу, я хочу продолжать помогать людям, чтобы сделать мир лучше. В этом мире не хватает доброты», - заявила Стася.
Это какой-то «сертификат» «чёрного отличия» о том что она «класс спикер».
Диплом выглядит совсем по другому. Там нет слова сертификат. И там есть название специальности. Класс спикер - это не специальность