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😡 «Это было несправедливо». Гарет Бэйл признался, что перестал смотреть Формулу-1 в 2021 году. Все из-за Хэмилтона

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Нелепо и забавно.

Гарет Бэйл заявил, что больше не является фанатом Формулы-1. Почему? Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон и Ферстаппен драматично разыграли чемпионский титул в 2021 году. Победу взял голландец, а спорный характер события пришелся не по душе экс-футболисту «Реала».

«Я не люблю Формулу-1 после того, что случилось с Хэмилтоном несколько лет назад.

Это было несправедливо. Ему пришлось пропустить всех соперников, и он не мог взять пит-стоп.

Выглядит так, будто этому позволили случиться... как только его пропустили с полным баком бензина, это не было гонкой...» - заявил Бэйл.

Напомним, что речь идет о финальной гонке сезона-2021 в Абу-Даби. Хэмилтон и Ферстаппен подошли с одинаковым количеством очков к решающему этапу. Льюис лидировал всю гонку, но боясь потерять лидерство решил не заезжать на второй пит-стоп (в отличии от Макса), и поэтому не смог конкурировать с ним в конце гонки из-за изношенных шин.

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