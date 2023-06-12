Испанский стыд.

Фанаты Джона Джонса подловили кумира на фотосессии перед турниром ММА APFC 5.

Американские боец явно не ожидал подобной встречи, но повел себя радушно и приветливо.

Дело в том, что ребята решили «пранкануть» звезду UFC, встретив его в футболках с принтом, на котором Джонсу делают тюремное фото.

Боец мог по-разному интерпретировать эту ситуацию, но отреагировал с юмором, шутя назвав парней придурками.

Фанаты не оценили юмор юношей.

💭 «Нужно быть глупым человеком, чтобы решить будто это хорошая идея».

💭 «Как бы он мне не нравился, но его взаимодействие с фанатами лучше, чем у большинство бойцов».

💭 «Ну и яйца у этих деток».

💭 «Я даже не рискнул бы пошутить с Джонсом».

💭 «Поклонники, подъезжающими к Джону Джонсу с футболкой с его выстрелом, дерзко, ржунимагу".