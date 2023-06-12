😖😖😖 Молодые фанаты встретили Джона Джонса в футболках с принтом, где он изображен в тюремной робе. Рискованно, но чемпион UFC достойно отреагировал
Испанский стыд.
Фанаты Джона Джонса подловили кумира на фотосессии перед турниром ММА APFC 5.
Американские боец явно не ожидал подобной встречи, но повел себя радушно и приветливо.
Дело в том, что ребята решили «пранкануть» звезду UFC, встретив его в футболках с принтом, на котором Джонсу делают тюремное фото.
Боец мог по-разному интерпретировать эту ситуацию, но отреагировал с юмором, шутя назвав парней придурками.
Фанаты не оценили юмор юношей.
💭 «Нужно быть глупым человеком, чтобы решить будто это хорошая идея».
💭 «Как бы он мне не нравился, но его взаимодействие с фанатами лучше, чем у большинство бойцов».
💭 «Ну и яйца у этих деток».
💭 «Я даже не рискнул бы пошутить с Джонсом».
💭 «Поклонники, подъезжающими к Джону Джонсу с футболкой с его выстрелом, дерзко, ржунимагу".
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