4-кратная призерка Олимпийских игр Мария Пасека жестко отреагировала на сюжет передачи «Есть тема» на «Матч ТВ», посвященный ей.

Напомним, недавно стало известно, что 27-летняя спортсменка будет работать тренером в сборной Китая.

«Для меня это было что-то непонятное. Когда я готовилась к поездке, то думала, что мне взять с собой, а тут начали все названивать: «Маша, быстрее включай «Матч ТВ», про тебя говорят». Я подумала: «Господи, что случилось?!» И там просто… Я чуть ли не враг народа, враг страны. Я так на это смотрю: «Вы че там, совсем ку-ку?»

Там гость был, который сказал: «Предложений в России не было, и почему человек должен отказываться поработать в другой стране?». Я же не меняю гражданство. Я люблю свою страну, потому что я в ней родилась. Она мне дала спорт, образование. Я временно поехала поработать, узнать что-то новое», - заявила Мария Пасека.