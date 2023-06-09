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😡 «Вы че там, совсем ку-ку?». Гимнастка Мария Пасека в шоке от передачи «Есть тема» на «Матч ТВ». Девушку обвинили в предательстве из-за решения уехать работать в Китай 😩

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4-кратная призерка Олимпийских игр Мария Пасека жестко отреагировала на сюжет передачи «Есть тема» на «Матч ТВ», посвященный ей.

Напомним, недавно стало известно, что 27-летняя спортсменка будет работать тренером в сборной Китая.

«Для меня это было что-то непонятное. Когда я готовилась к поездке, то думала, что мне взять с собой, а тут начали все названивать: «Маша, быстрее включай «Матч ТВ», про тебя говорят». Я подумала: «Господи, что случилось?!» И там просто… Я чуть ли не враг народа, враг страны. Я так на это смотрю: «Вы че там, совсем ку-ку?»

Там гость был, который сказал: «Предложений в России не было, и почему человек должен отказываться поработать в другой стране?». Я же не меняю гражданство. Я люблю свою страну, потому что я в ней родилась. Она мне дала спорт, образование. Я временно поехала поработать, узнать что-то новое», - заявила Мария Пасека.

3 комментария

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Стэн Смит
Шоу Есть Тема это Соловьёв для любителей спорта.
+3
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+3
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Михаил
Неувязки
0
0
0
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Zlodimir
Ответ Стэн Смит
Шоу Есть Тема это Соловьёв для любителей спорта.
Не-не! Это хуже! Оно куда низкосортней! Да и бюджет на ведущего ниже, чем на «гостей» соловьёва. Это шоу - это как белая жидкость соловьиного помёта 😂
0
0
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