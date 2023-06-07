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🥹🥹🥹 Как же Конор кайфует от шоу TUF! Фанаты в восторге, бойцы и Чендлер в изумлении, а Дана Уайт уверен, что разбудил дух того самого Макгрегора

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В 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter появился, наверное, самый долгожданный наставник в истории - Конор Макгрегор. И знаете что? Это лучшее, что могло случиться с UFC в этом году.

Оппонентом любителя «Кузи Лакомкина» стал Майкл Чендлер - многократный чемпион Bellator, не сумевший (пока) раскрыться в UFC (2-3). Боец признает, что предстоящий бой с Конором станет главным событием в его карьере.

«Это однозначно будет самый большой бой в моей карьере, самое большое шоу и количество общения с медиа.

Я нацелен выйти и побить его. Многие люди списывают его со счетов, думая, что я буду диктовать бой. Но это смешанные единоборства. Это парень, который много говорит, но, как правило, отвечает за свои слова делом», - заявил Чендлер.

И действительно, Майклу уже 37 лет, поэтому, скорее всего, это его последний шанс оставить свой след в UFC, а может быть и замахнуться на титульный бой.

А что Конор?

«Похоже, что он почувствовал это снова», - такими словами описал состояние Макгрегора президент UFC Дана Уайт, когда вышел первый эпизод шоу.

Дана поведал о телефонном разговоре с Макгрегором:

«Конор позвонил мне пару дней назад и сказал, что ему очень понравился первый эпизод The Ultimate Fighter, и что он счастлив быть его частью. Думаю, что он хочет вернуться к боям».

Мы все знаем, что слова ирландца почти всегда расходятся с делом, но есть ощущение, что в этот раз он был искренним.

Просто посмотрите на этот азарт (этого отрывка нет в шоу).

А момент, где Чендлер и Макгрегор наедине ждут Дану Уайта - шедевр, который обязан разлететься на мемы.

Чего только стоит панч ирландца про взвешивание (перемотайте на 8:38):

«Чендлер, тебе сказали в какой категории бой? В среднем весе, потому что я гонять не хочу. Ты сделаешь то, что тебе скажут. То, что тебе скажет UFC и Мак.

Посмотрим, мне вообще гонять не придется. Может и в полутяжелом. Я вообще супертяж. Я во всех весовых. Давно уже на весы не вставал, может, устроим премьеру на этом шоу – я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся».

Конор наконец-то вернулся в свою стихию, где он может бесконечно много говорить и высокопарно вышагивать в обтягивающем костюме и кожаных туфлях. И замечательно, именно этого UFC и не хватало.

Реакция зрителей говорит сама за себя.

💭 «Чендлер на Конора как на сокровище смотрит».

💭 «Хахахаха, как же кринжово было, когда они ждали Дану».

💭 «Как же приятно видеть Конора, от него энергия даже через экран прет. Просто красавчик».

💭 «Мак - легенда , даже его простое присутствие означает, что будет много шума и просмотров».

💭 «Видно, как Мак кайфует) чел в своей стихии, как рыба в воде и это круто) красавчик».

💭 «В предстоящем бою Макгрегор и Чендлер просто обязаны проиграть друг другу))».

💭 «Когда остался наедине с другом своего друга».

💭 «Конор ведет себя у Чендлера, как новый кент, который впервые приходит к тебе в гости))».

Уже вышло два эпизода шоу TUF, а впереди еще 10! И все это завершится боем Макгрегора против Чендлера, который, как мы продолжаем верить, обязательно состоится.

Напомним, что TUF официально показывают на территории РФ. Не скажем, где, потому что это не реклама - сами найдете (на сайте, где есть поиск кино).

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