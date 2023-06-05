Sportsdaily
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😱😱😱 Вот это поворот! Все думали, что Ирвинг перейдет к Леброну в «Лейкерс», но похоже, что это Джеймс перейдет к Кайри в «Даллас»! Что происходит?

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Многоходовочка или случайность?

В сюжете воссоединения Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга произошел неожиданный поворот.

Ирвинг предложил звезде «Лейкерс» отправиться в «Даллас».

Напомним, что звезды НБА делили паркет, когда вместе выступали за «Кливленд».

В феврале Джеймс ясно дал понять, что будет только рад, если Ирвинг присоединится к нему в Лос-Анджелесе. Однако журналист Шэмс Чарания утверждает, что Кайри надеется вместо этого заманить Леброна в «Даллас».

«Кайри Ирвинг связался с Леброном Джеймсом, предложив ему перейти в «Даллас».

Мы еще не знаем, собирается ли Ирвинг повторно подписать контракт с «Маверикс», но Леброн, Кайри и Лука Дончич - это большой проект», - сказал Чарания.

Сообщается, что «Маверикс» хотели сделать предложение Джеймсу еще в прошлом сезоне, когда «Лейкерс» испытывали проблемы, но потом эта идея сошла на нет.

Остается главная проблема - потолок зарплат. Тем более, что клубу нужно заключать новый контракт с Ирвингом.

Между тем, Леброн раздумывает над вариантом с завершением карьеры.

3 комментария

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Генри Суслофф
Да, конечно, поехал дед за приключениями в техасщину. Это ж цирк будет, а не проект. При всем моем уважении к данным товарищам
+2
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+2
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ПП ПП
интересно а чем эта запись в блоге отличается от новости- "Кайри Ирвинг пытается переманить Леброна Джеймса в «Даллас»" ааа понял тут есть вот это шикарное дополнение -" Между тем, Леброн раздумывает над вариантом с завершением карьеры." и целых 2 фотографии. Креативно. Информативно.
+3
-1
+2
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KirmAndiR
Как отчаянно ЛеБрон старается не выпадать из инфополя.

То "Леброн раздумывает над вариантом с завершением карьеры" (ага, конечно, вот так завершит он, не выжав максимум из "last dance", "последня игра в *арена какой-то команды*" и пр коммерческая тема), теперь вот это...

Вообще, могли бы как Сильвер с расследованием, дождаться конца ПО
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