Многоходовочка или случайность?

В сюжете воссоединения Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга произошел неожиданный поворот.

Ирвинг предложил звезде «Лейкерс» отправиться в «Даллас».

Напомним, что звезды НБА делили паркет, когда вместе выступали за «Кливленд».

В феврале Джеймс ясно дал понять, что будет только рад, если Ирвинг присоединится к нему в Лос-Анджелесе. Однако журналист Шэмс Чарания утверждает, что Кайри надеется вместо этого заманить Леброна в «Даллас».

«Кайри Ирвинг связался с Леброном Джеймсом, предложив ему перейти в «Даллас».

Мы еще не знаем, собирается ли Ирвинг повторно подписать контракт с «Маверикс», но Леброн, Кайри и Лука Дончич - это большой проект», - сказал Чарания.

Сообщается, что «Маверикс» хотели сделать предложение Джеймсу еще в прошлом сезоне, когда «Лейкерс» испытывали проблемы, но потом эта идея сошла на нет.

Остается главная проблема - потолок зарплат. Тем более, что клубу нужно заключать новый контракт с Ирвингом.

Между тем, Леброн раздумывает над вариантом с завершением карьеры.