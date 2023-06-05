😱😱😱 Вот это поворот! Все думали, что Ирвинг перейдет к Леброну в «Лейкерс», но похоже, что это Джеймс перейдет к Кайри в «Даллас»! Что происходит?
Многоходовочка или случайность?
В сюжете воссоединения Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга произошел неожиданный поворот.
Ирвинг предложил звезде «Лейкерс» отправиться в «Даллас».
Напомним, что звезды НБА делили паркет, когда вместе выступали за «Кливленд».
В феврале Джеймс ясно дал понять, что будет только рад, если Ирвинг присоединится к нему в Лос-Анджелесе. Однако журналист Шэмс Чарания утверждает, что Кайри надеется вместо этого заманить Леброна в «Даллас».
«Кайри Ирвинг связался с Леброном Джеймсом, предложив ему перейти в «Даллас».
Мы еще не знаем, собирается ли Ирвинг повторно подписать контракт с «Маверикс», но Леброн, Кайри и Лука Дончич - это большой проект», - сказал Чарания.
Сообщается, что «Маверикс» хотели сделать предложение Джеймсу еще в прошлом сезоне, когда «Лейкерс» испытывали проблемы, но потом эта идея сошла на нет.
Остается главная проблема - потолок зарплат. Тем более, что клубу нужно заключать новый контракт с Ирвингом.
Между тем, Леброн раздумывает над вариантом с завершением карьеры.
То "Леброн раздумывает над вариантом с завершением карьеры" (ага, конечно, вот так завершит он, не выжав максимум из "last dance", "последня игра в *арена какой-то команды*" и пр коммерческая тема), теперь вот это...
Вообще, могли бы как Сильвер с расследованием, дождаться конца ПО