Майели Алонсо –единственная слабость боксера-тяжеловеса Энди Руиса
На нежность способны даже боксеры-тяжеловесы: в этом убеждена Майели Алонсо – новая девушка Энди Руиса.
Главная цель боксера в 2023 году — вернуться на ринг, возможно, против Тайсона Фьюри в июле, чтобы сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Для достижения этой цели Руису потребуется поддержка Майели Алонсо.
Майели Алонсо — генеральный менеджер компании Town of Lashes, производящей накладные ресницы. Она также ведет блог Pink Fashionista и владеет интернет-магазином Evolution Fits.
Ну и просто на нее приятно посмотреть:
Мои вкусы очень специфичны..