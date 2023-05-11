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Майели Алонсо –единственная слабость боксера-тяжеловеса Энди Руиса

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Энди Руис-младший Энди Руис-младший
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

На нежность способны даже боксеры-тяжеловесы: в этом убеждена Майели Алонсо – новая девушка Энди Руиса.

Главная цель боксера в 2023 году — вернуться на ринг, возможно, против Тайсона Фьюри в июле, чтобы сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Для достижения этой цели Руису потребуется поддержка Майели Алонсо.

Майели Алонсо — генеральный менеджер компании Town of Lashes, производящей накладные ресницы. Она также ведет блог Pink Fashionista и владеет интернет-магазином Evolution Fits.

Ну и просто на нее приятно посмотреть:

2 комментария

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Kanonir152
"Ну и просто на нее приятно посмотреть"
Мои вкусы очень специфичны..
+6
0
+6
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Виктор Войнов
Единственная слабость Руиса шоколадки.
+3
0
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