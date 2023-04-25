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🤯🤯🤯 «Я шокирован тем, что кто-то из моих близких предал меня». Райан Гарсия заявил, что в его команде был «крот», сливавший информацию лагерю Дэвиса

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Райан Гарсия Райан Гарсия
Джервонта Дэвис Джервонта Дэвис
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Бывает и такое.

Американский боксер Райан Гарсия заявил, что в его команде был «крот», который передавал информацию в лагерь Джервонты Дэвиса.

Напомним, что несколько дней назад состоялся титульный поединок между непобедимыми боксерами Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Событие преподносилось, как «бой года». Дэвис нокаутировал оппонента ударом в корпус в седьмом раунде.

Теперь же Гарсия заявил, что в его команде был «крот».

«Грустно об этом говорить, но у меня в лагере был «крот». Это кажется безумием, но теперь это стало правдой. Я не хочу, чтобы это показалось оправданием - я проиграл, на этом точка. Я просто шокирован тем, что часть моей команды перешла мне дорогу, кто-то из моих близких. Невероятно», - заявил Гарсия.

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