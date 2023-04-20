14 комментариев

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В эти дни в Астане продолжается поединок за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцом Дином Лижэнем. Игроки демонстрируют удивительно результативную игру, чем привлекают внимание поклонников игры еще больше – на данный момент в матче ведет россиянин 4:3, а в сегодня состоится 8-я партия поединка.

Не меньше, чем претенденты на корону, для популяризации шахмат делают сестры Ботез – Александра и Андреа родом из Румынии, какое-то время жили в Канаде, а теперь перебрались в США.

Старшая Александра участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах и достигла самого высокого рейтинга в карьере – 2092. Ботез даже успела получить титул мастера FIDE среди женщин.

Вскоре она поступила в Стэнфордский университет, где стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба.

Уже тогда Александра начала стримить на Twitch, но реальный успех пришел во время пандемии – аудитория выросла, а к стримам присоединилась достигшая 18-летия Андреа.

«В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок», – рассказывала Александра.

В 2021-м Александра сообщала, что канал приносит её семье более $ 100 000 в год и в планах – просто до $ 500 000. В сентябре 2021 года сестры Ботез получили шахматную «Эмми» как лучшие женщины-комментаторы.

Сейчас сестры Ботез – настоящие звезды Twitch. На канале более 1,2 млн подписчиков, в YouTube чуть больше – 1,28 млн. Для сравнения: на официальном канале FIDE – 151 тысяча подписчиков.