14 комментариев

Не только Непомнящий и Лижэнь популяризируют шахматы: сестры Ботез не претендуют на корону, но рассказывают об игре миллионам😍😍😍
Самые популярные теннисные комментаторы в мире.
В эти дни в Астане продолжается поединок за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцом Дином Лижэнем. Игроки демонстрируют удивительно результативную игру, чем привлекают внимание поклонников игры еще больше – на данный момент в матче ведет россиянин 4:3, а в сегодня состоится 8-я партия поединка.
Не меньше, чем претенденты на корону, для популяризации шахмат делают сестры Ботез – Александра и Андреа родом из Румынии, какое-то время жили в Канаде, а теперь перебрались в США.
Старшая Александра участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах и достигла самого высокого рейтинга в карьере – 2092. Ботез даже успела получить титул мастера FIDE среди женщин.
Вскоре она поступила в Стэнфордский университет, где стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба.
Уже тогда Александра начала стримить на Twitch, но реальный успех пришел во время пандемии – аудитория выросла, а к стримам присоединилась достигшая 18-летия Андреа.
«В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок», – рассказывала Александра.
В 2021-м Александра сообщала, что канал приносит её семье более $ 100 000 в год и в планах – просто до $ 500 000. В сентябре 2021 года сестры Ботез получили шахматную «Эмми» как лучшие женщины-комментаторы.
Сейчас сестры Ботез – настоящие звезды Twitch. На канале более 1,2 млн подписчиков, в YouTube чуть больше – 1,28 млн. Для сравнения: на официальном канале FIDE – 151 тысяча подписчиков.
Ну теперь-то точно все только за игровым процессом заходят
Из шахматисток-стримеров на ютубе лучше всех, пожалуй Анна Крамлинг (кстати, дочь Пии Крамлинг, сильнейшей несоветской шахматистки мира в эпоху между Менчик и Полгар) и Анна Рудольф.
Оголяя интимные места?
— Это королева. Она ходит как угодно.
— Кому угодно?
— Тому, кто играет.
— Сюда нельзя.
— Почему?
— Я вас съем.
— А я вас.