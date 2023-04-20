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Не только Непомнящий и Лижэнь популяризируют шахматы: сестры Ботез не претендуют на корону, но рассказывают об игре миллионам😍😍😍

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В эти дни в Астане продолжается поединок за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцом Дином Лижэнем. Игроки демонстрируют удивительно результативную игру, чем привлекают внимание поклонников игры еще больше – на данный момент в матче ведет россиянин 4:3, а в сегодня состоится 8-я партия поединка.

Не меньше, чем претенденты на корону, для популяризации шахмат делают сестры Ботез – Александра и Андреа родом из Румынии, какое-то время жили в Канаде, а теперь перебрались в США.

Старшая Александра участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах и достигла самого высокого рейтинга в карьере – 2092. Ботез даже успела получить титул мастера FIDE среди женщин.

Вскоре она поступила в Стэнфордский университет, где стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба.

Уже тогда Александра начала стримить на Twitch, но реальный успех пришел во время пандемии – аудитория выросла, а к стримам присоединилась достигшая 18-летия Андреа.

«В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок», – рассказывала Александра.

В 2021-м Александра сообщала, что канал приносит её семье более $ 100 000 в год и в планах – просто до $ 500 000. В сентябре 2021 года сестры Ботез получили шахматную «Эмми» как лучшие женщины-комментаторы.

Сейчас сестры Ботез – настоящие звезды Twitch. На канале более 1,2 млн подписчиков, в YouTube чуть больше – 1,28 млн. Для сравнения: на официальном канале FIDE – 151 тысяча подписчиков.

14 комментариев

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Антон Киселёв
«В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок», – рассказывала Александра.

Ну теперь-то точно все только за игровым процессом заходят
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Pink Floyd1276
Ответ Ашот Камштович
"рассказывают об игре миллионам" Оголяя интимные места?
Шахматы на раздевание.
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Орёл-Решка
Ну, популярность у них понятно почему, потому что по рейтингу они вряд ли в топ-100 шахматисток мира входят (даже в топ-1000 вряд ли), а мем "гамбит Ботез" (зевок ферзя на ровном месте) как бы намекает на их уровень игры.

Из шахматисток-стримеров на ютубе лучше всех, пожалуй Анна Крамлинг (кстати, дочь Пии Крамлинг, сильнейшей несоветской шахматистки мира в эпоху между Менчик и Полгар) и Анна Рудольф.
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Ашот Камштович
"рассказывают об игре миллионам"

Оголяя интимные места?
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Pink Floyd1276
YouTube канал сестер:
— Это королева. Она ходит как угодно.
— Кому угодно?
— Тому, кто играет.
— Сюда нельзя.
— Почему?
— Я вас съем.
— А я вас.
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banchik1
Старшая, конечно, удивительная красотка. Интересно, когда Магнус с ней в покер недавно играл, флиртовал?
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artem klishin
с такой внешностью можно что угодно популяризировать. повезло же кому-то в генетическую лотерею :)
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Ashot Kafka
Ответ Антон Киселёв
«В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок», – рассказывала Александра. Ну теперь-то точно все только за игровым процессом заходят
У нее в классике рейтинг меньше 2000, эт уровень кандидата в мастера не более. Так что, вряд ли дело в шахматах, да
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Герман Гевейлер
Настоящие шахматные фигуры
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OnTuMyC
и каков процент их зрителей интересуется шахматами? аналогия как с детьми и фан айди на наших стадионах
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breeze1989
Ответ Орёл-Решка
Ну, популярность у них понятно почему, потому что по рейтингу они вряд ли в топ-100 шахматисток мира входят (даже в топ-1000 вряд ли), а мем "гамбит Ботез" (зевок ферзя на ровном месте) как бы намекает на их уровень игры. Из шахматисток-стримеров на ютубе лучше всех, пожалуй Анна Крамлинг (кстати, дочь Пии Крамлинг, сильнейшей несоветской шахматистки мира в эпоху между Менчик и Полгар) и Анна Рудольф.
Ну если интересует уровень игры, то конечно же сильнейший стример-женщина это Костенюк
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garp
вдувабельное кино
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левая нога Акинфеева
Сразу видно, что девчонки умеют следить за фигурами😏
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ganso 10
Ответ Орёл-Решка
Ну, популярность у них понятно почему, потому что по рейтингу они вряд ли в топ-100 шахматисток мира входят (даже в топ-1000 вряд ли), а мем "гамбит Ботез" (зевок ферзя на ровном месте) как бы намекает на их уровень игры. Из шахматисток-стримеров на ютубе лучше всех, пожалуй Анна Крамлинг (кстати, дочь Пии Крамлинг, сильнейшей несоветской шахматистки мира в эпоху между Менчик и Полгар) и Анна Рудольф.
крамлинг слабее старшей ботез вроде, нет?)
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