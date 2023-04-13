34 комментария

Муж и жена – одна сатана👊🏻👊🏻👊🏻

На домашнем матче «Тамы» на трибунах «Сент-Пит Таймс форум» произошел неприятный инцидент – между болельщиками, сидящими в первом ряду разгорелся конфликт, в результате которого один из мужчин дал пощечину другому.

На это молниеносно, как и полагается болельщикам «Лайтнингс», среагировал как сам пострадавший, так и его супруга – обидчик был наказан.