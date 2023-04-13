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Вступилась за мужа: на матче «Тампы Бэй» семейная пара подралась с болельщиком прямо на трибунах – все закончилось разбитым в кровь лицом😱

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Муж и жена – одна сатана👊🏻👊🏻👊🏻

На домашнем матче «Тамы» на трибунах «Сент-Пит Таймс форум» произошел неприятный инцидент – между болельщиками, сидящими в первом ряду разгорелся конфликт, в результате которого один из мужчин дал пощечину другому.

На это молниеносно, как и полагается болельщикам «Лайтнингс», среагировал как сам пострадавший, так и его супруга – обидчик был наказан.

34 комментария

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Игорь Васильев
Это все потому, что у в Америке Fan ID нету
+24
-4
+20
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Серый
Понравился амбал, успокоивший семейную пару
+17
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ABarca777
все правильно сделали). Лысый - зомбак, какой-то!
+12
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Sergey Petrov
On October 23, 2021, a fan fight broke out in the front row of the Tampa Bay Lightning and Colorado Avalanche game at Amalie Arena in Tampa, Florida. This video does not contain what happened at the beginning of the fight and does not imply that anyone started it, just that it was part of what happened.

Кому то провели интернет, наши поздравления
+9
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Рокко Сиффредди
напомнило эпизод Саус парка "все ради поражения"
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+5
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Aleks Braun
Разин опять поконителился😁
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Александр Климкович
Ответ Гильяно
Как-будто драка в slow-motion, почему у них драки всегда такие заторможенные?) Причем в UFC мощно бьются, а как посмотришь уличные или бытовые конфликты, такое ощущение роботы заторможенные
Так там все в говно
+2
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Hitgoe Himgob
Ответ Рокко Сиффредди
напомнило эпизод Саус парка "все ради поражения"
Это когда Рэнди по всем стадионам Штата проехался с целью подраться?)
+2
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ABarca777
А что там далее? Суд, адвокаты и пр... Как решаются такие дела в США?
+1
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anton.sorvachev
Ответ Серый
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Рокко Сиффредди
Ответ Hitgoe Himgob
Это когда Рэнди по всем стадионам Штата проехался с целью подраться?)
ага
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anton.sorvachev
Ответ garp
точно помню - этот сюжет был несколько месяцев назад
Вечнозеленая классика
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Серый
Ответ anton.sorvachev
Ага, красавчик. Надо еще было дать в зубы бабе разок для воспитания
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Серый
Ответ anton.sorvachev
Баба - близкий человек? Окстись, малахольный!
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Серый
Ответ anton.sorvachev
Повторяешься. Незачет. Работай лучше
так и запишем: кляузник
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Серый
Ответ anton.sorvachev
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оно и видно
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anton.sorvachev
Ответ Серый
оно и видно
Точно видно? А то ты уже 4-й одинаковый коммент пишешь
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Серый
Ответ anton.sorvachev
Точно видно? А то ты уже 4-й одинаковый коммент пишешь
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DevilsFan
Вот это девка. Мне б такую, я б с неё ничего не боялся.
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Серый
Антошка Сорвачев оказался не просто отрицательно умным, а отрицательно умным кляузником)
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anton.sorvachev
Ответ Алексей Попов
Жена лупит техничнее чем муж 😁
Подлее
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они повсюду
Лысый красавчик, затеял драку и отступил
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ABarca777
Ответ Рокко Сиффредди
да не.. по 5 минут всем участникам
)))))
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#nikon
Эта драка войдёт в нарезку лучших моментов плей-офф.
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garp
точно помню - этот сюжет был несколько месяцев назад
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