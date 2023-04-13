🤩🤩🤩 «Этот чувак сделал самую эпичную татуировку, которую я когда-либо видел». Соцсети обсуждают респектабельное тату баскетболиста «Чикаго Буллз»
Потрачено.
Баскетбольные болельщики горячо обсуждают любопытный снимок руки баскетболиста «Чикаго Буллз» Джавонте Грина.
Соцсети взорвались, когда оказалось, что татуировка на его левой руке является ключом к редкому чит-коду игры GTA San Andreas.
Смысл этого кода в контексте НБА гениален, ведь он дает доступ к неограниченному количеству боеприпасов.
Судя по всему, спортсмен осмысленно подошел к выбору тату, намекая на свои снайперские способности.
💭 «Этот чувак сделал самую эпичную татуировку, которую я когда-либо видел».
💭 «МОЩЬ».
💭 «Мне 30 лет, и я сразу понял, откуда это».
💭 «Когда игры - это на самом деле жизнь, лол».
В комментариях выразили много респектов (если вы понимаете, о чем я).
💭 «Честно, я хочу, чтобы когда-нибудь современная игра заставила меня почувствовать то же самое что сделал San Andreas. В то время это был действительно большой скачок вперед».
💭 «Это одна из немногих игр, в которую я играл еще больше после ее прохождения».
Видели более крутую татуировку?
На кириллице.
На предплечье у Бертанса...