Потрачено.

Баскетбольные болельщики горячо обсуждают любопытный снимок руки баскетболиста «Чикаго Буллз» Джавонте Грина.

Соцсети взорвались, когда оказалось, что татуировка на его левой руке является ключом к редкому чит-коду игры GTA San Andreas.

Смысл этого кода в контексте НБА гениален, ведь он дает доступ к неограниченному количеству боеприпасов.

Судя по всему, спортсмен осмысленно подошел к выбору тату, намекая на свои снайперские способности.

💭 «Этот чувак сделал самую эпичную татуировку, которую я когда-либо видел».

💭 «МОЩЬ».

💭 «Мне 30 лет, и я сразу понял, откуда это».

💭 «Когда игры - это на самом деле жизнь, лол».

В комментариях выразили много респектов (если вы понимаете, о чем я).

💭 «Честно, я хочу, чтобы когда-нибудь современная игра заставила меня почувствовать то же самое что сделал San Andreas. В то время это был действительно большой скачок вперед».

💭 «Это одна из немногих игр, в которую я играл еще больше после ее прохождения».

Видели более крутую татуировку?