Прорвало.

В ночь с субботы на воскресенье весь мир наблюдал триумфальное возвращение Исраэля Адесаньи.

Новозеландский боец вырубил Алекса Перейру во втором раунде титульного поединка и взял пояс чемпиона в среднем весе.

Сказать, что радости Адесаньи нет предела - ничего не сказать.

Боец посвятил победе уже больше 40 постов в твиттере, причем, будем честны, содержание их довольно бессмысленное.

А как бы отмечали победу вы?