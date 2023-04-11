Sportsdaily
Блог

🤪 Адесанья нокаутировал Перейру и сошел с ума. Он посвятил победе уже больше 40 постов в соцсетях

UFC 287 UFC 287
MMA MMA
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
Клубы Клубы
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Прорвало.

В ночь с субботы на воскресенье весь мир наблюдал триумфальное возвращение Исраэля Адесаньи.

Новозеландский боец вырубил Алекса Перейру во втором раунде титульного поединка и взял пояс чемпиона в среднем весе.

Сказать, что радости Адесаньи нет предела - ничего не сказать.

Боец посвятил победе уже больше 40 постов в твиттере, причем, будем честны, содержание их довольно бессмысленное.

А как бы отмечали победу вы?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий