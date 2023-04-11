🤪 Адесанья нокаутировал Перейру и сошел с ума. Он посвятил победе уже больше 40 постов в соцсетях
Прорвало.
В ночь с субботы на воскресенье весь мир наблюдал триумфальное возвращение Исраэля Адесаньи.
Новозеландский боец вырубил Алекса Перейру во втором раунде титульного поединка и взял пояс чемпиона в среднем весе.
Сказать, что радости Адесаньи нет предела - ничего не сказать.
Боец посвятил победе уже больше 40 постов в твиттере, причем, будем честны, содержание их довольно бессмысленное.
А как бы отмечали победу вы?
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