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«Андрей Рублев помог мне в прошлом году с одеждой». Иван Гахов о дружбе с Рублевым, Медведевым и Хачановым

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В 2022 году Андрей Рублев помог своему соотечественнику Ивану Гахову с одеждой, поскольку последний был игроком с более низким рейтингом и не имел спонсоров, к которым можно было бы обратиться во время участия в ATP Challenger Tour.

В то время как Рублев ворвался в топ-10 рейтинга ATP в 2020 году, еще одним россиянином, стремящимся сделать себе имя, был Гахов. 26-летний игрок вышел в квалификацию текущего турнира Masters 1000.

В беседе с ATPTour.com Гахов признался, что у него прекрасные отношения со своими соотечественниками Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

«Андрей Рублев помог мне в прошлом году с одеждой, потому что у меня нет спонсоров, — сказал Гахов. — Даниил также мой очень хороший друг,  мы вместе играем в некоторые игры по телефону или на PlayStation. Карен поздравляет меня после каждой победы, так что между нами отличные отношения».

1 комментарий

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Levaevich
Красавчик, последние матчи реально провел очень уверенно и обыграл сильных сопреников. Сегодня играет с Новаком
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