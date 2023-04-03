Sportsdaily
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Мать, которой невозможно не гордиться! Фрейзер-Прайс приняла участие в родительском забеге в школе сына. Она пробежала 100 метров за безумные 10,55 секунд 🤯🤯🤯

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
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«Карманная ракета» в действии.

Забавная история произошла на родительском дне в Ямайке, связанная, конечно же, с бегом.

Как вы думаете, чем бегуны занимаются в свободное время? Лежат на диване? Ха - нет, они бегают. Самая быстрая женщина планеты Шелли-Энн Фрейзер-Прайс очень любит побеждать и не упустила возможность напомнить об этом, выиграв родительский забег в школе своего сыны.

«Карманная ракета» просто уничтожила соперников в родительской гонке, выиграв почти на 50 метров. Напомним, что 3-кратной олимпийской чемпионке уже 36 лет. Но самое безумное в этой истории то, что Шелли-Энн показала результат в 10,55 секунд! К слову, рекорд на этой дистанции установила Флоренс Делорес Гриффит в 1988 году, пробежав 100 метров за 10,49 секунд.

Фрейзер-Прайс начнет сезон в конце месяца, участием в гонках на Золотом Гран-при Ботсваны в Габороне 29 апреля.

5 комментариев

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Denis Popov
кажется, что эта история должна быть про Макгрегора
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Александр Милосавлевич
Ответ Kemlo
Вот так и приходи поддержать ребенка в школе,а тебе с олимпийской чемпионкой приходится соревноваться. Мне скоро в садик на "Папа,Мама, Я-спортивная семья" идти участвовать,надеюсь там не будет Исинбаевой)
ну, хорошо, если там соревнований по боксу или борьбе не планируется - а то мало ли, кто придет...
+3
0
+3
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Kemlo
Вот так и приходи поддержать ребенка в школе,а тебе с олимпийской чемпионкой приходится соревноваться. Мне скоро в садик на "Папа,Мама, Я-спортивная семья" идти участвовать,надеюсь там не будет Исинбаевой)
+7
0
+7
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vKing
без шипов и на грунте... походу время засекали по солнцу
+9
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Александр Кудрявцев
Вот это Мама ✌️✌️✌️✌️
+1
0
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