«Карманная ракета» в действии.

Забавная история произошла на родительском дне в Ямайке, связанная, конечно же, с бегом.

Как вы думаете, чем бегуны занимаются в свободное время? Лежат на диване? Ха - нет, они бегают. Самая быстрая женщина планеты Шелли-Энн Фрейзер-Прайс очень любит побеждать и не упустила возможность напомнить об этом, выиграв родительский забег в школе своего сыны.

«Карманная ракета» просто уничтожила соперников в родительской гонке, выиграв почти на 50 метров. Напомним, что 3-кратной олимпийской чемпионке уже 36 лет. Но самое безумное в этой истории то, что Шелли-Энн показала результат в 10,55 секунд! К слову, рекорд на этой дистанции установила Флоренс Делорес Гриффит в 1988 году, пробежав 100 метров за 10,49 секунд.

Фрейзер-Прайс начнет сезон в конце месяца, участием в гонках на Золотом Гран-при Ботсваны в Габороне 29 апреля.