😱 Официально: материнская компания UFC приобрела контрольный пакет акций WWE за 9,3 миллиарда долларов. Ждем боя Конора и Гробовщика?
Это будет интересно.
Ночью появились слухи, что уже сегодня может быть объявлено о продаже WWE Endeavour - материнской компании UFC.
И вот обе стороны официально объявили о сделке.
Теперь WWE и UFC будут объединены в одну глобальную компанию стоимостью более 21 млрд. долларов и фанбазой более миллиарда человек.
Важно понимать, что Endeavor принадлежит контрольный пакет акций, а не вся компания WWE. Дана Уайт продолжит исполнять обязанности президента UFC, а Ник Хан - президента WWE.
Сообщается, что Endeavor потратил 9,3 миллиарда долларов на приобретение крупнейшего игрока на рынке профессионального рестлинга.
Напомним, что подобным образом UFC несколько лет назад был поглощен компанией Endeavor за $4 млрд.
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