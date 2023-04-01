Sportsdaily
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😱 Официально: материнская компания UFC приобрела контрольный пакет акций WWE за 9,3 миллиарда долларов. Ждем боя Конора и Гробовщика?

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Это будет интересно.

Ночью появились слухи, что уже сегодня может быть объявлено о продаже WWE Endeavour - материнской компании UFC.

И вот обе стороны официально объявили о сделке.

Теперь WWE и UFC будут объединены в одну глобальную компанию стоимостью более 21 млрд. долларов и фанбазой более миллиарда человек.

Важно понимать, что Endeavor принадлежит контрольный пакет акций, а не вся компания WWE. Дана Уайт продолжит исполнять обязанности президента UFC, а Ник Хан - президента WWE.

Сообщается, что Endeavor потратил 9,3 миллиарда долларов на приобретение крупнейшего игрока на рынке профессионального рестлинга.

Напомним, что подобным образом UFC несколько лет назад был поглощен компанией Endeavor за $4 млрд.

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